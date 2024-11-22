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    • Агент Сафонов: «Клаудиньо, Вендел и Барриос не получают, а зарабатывают деньги»

    Агент Сафонов: «Клаудиньо, Вендел и Барриос не получают, а зарабатывают деньги»

    Агент Алексей Сафонов считает, что уровень иностранных футболистов «Зенита» дает возможность российским игрокам тянуться за ними.

    – Разве Клаудиньо не стоит на месте? Нужен ли он еще «Зениту»?

    – У Клаудиньо такой огромный запас техники и всего прочего. Что он, что Вендел, что Барриос – люди, которые не получают, а зарабатывают деньги. Очень хороший уровень, наши игроки за ними тянутся. Ну а так, чего чужие деньги считать?

    Это, как в случае, когда к Сталину пришли с доносом на Тухачевского: «Иосиф Виссарионович, у него две жены и три любовницы! Что будем де-лать»? «Что делать? Завидовать!» – ответил вождь народов.

    – В субботу «Зенит» играет в гостях с «Оренбургом». Способен аутсайдер подпортить нервы чемпиону?

    – Вообще, шансов нет у «Оренбурга». А «Зенит» сейчас не в той ситуации, чтобы кому-то помогать выправить положение.

    • 27-летний полузащитник Клаудиньо в этом сезоне провел за петербуржцев 17 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
    • На счету 27-летнего хавбека Вендела в текущем сезоне 17 встреч, 2 забитых мяча и 11 голевых передач.
    • 31-летний полузащитник Вильмар Барриос провел за «Зенит» 19 игр в сезоне-2024/25.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1732273920
    Пора омолаживать центр поля. А этих - вместе с Сантосом Родригао и Артурчиком - на выход.
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