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    • Бывший тренер сборной России сказал, с чем столкнется «Спартак» в игре с «Локомотивом»

    Бывший тренер сборной России сказал, с чем столкнется «Спартак» в игре с «Локомотивом»

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о матчах 16-го тура РПЛ с участием лидеров турнира.

    – Центральный матч тура – «Спартак» – «Локомотив». Есть сомнения в победе железнодорожников?

    – Есть. Потому что «Спартак» способен на многое. Понятно, что не всегда все получается, но у красно-белых были матчи, которые можно назвать эталоном. Правда, таких не много.

    Но в противостоянии с железнодорожниками мотивация может захлестнуть хозяев, и они выдадут отличную игру. Но при этом «Локомотив» более стабилен, у него меньше агрессивных моментов и хаоса в игре, а значит, меньше и потерь мяча. Плюс подопечные Галактионова здорово играют в атаке.

    Но есть и минусы – команда не всегда достойно и правильно играет в обороне. И часто это приводит к серьезным ошибкам.

    – Так с чем же столкнется «Спартак»?

    Он обязательно столкнется с мощной игрой соперника в атаке. И это может дать преимущество гостям.

    – Вы сказали про мощную атаку «Локомотива», а тут еще и защитник красно-белых Бабич получил травму в сборной, и с большой долей вероятности матч пропустит. Это сильно осложнит «Спартаку» набор очков?

    – Осложнит, конечно. Это опытный и квалифицированный футболист. Но я не думаю, что его отсутствие делает игру «Спартака» в обороне безнадежной.

    – Скорее всего, будет играть пара центральных защитников Дуарте – Абена. Эта связка не кажется надежной, согласны?

    – Трудно сказать, потому что эти защитники мало играли вместе. Не знаю, насколько они совместимы и надежны. У меня больше симпатий вызывает Бабич.

    «Зенит» легко разберется с «Оренбургом» на выезде?

    – Легко питерцам сейчас ничего не дается. Но я уверен, что они добьются положительного результата. Шансов на победу, кадровых ресурсов и мастерства у них больше.

    – Насколько сложно будет победить «Краснодару» в Химках?

    – Не сомневаюсь, что гости наберут три очка в матче с «Химками». Не могу сказать, что они легко обыграют соперника, но все равно сделают это. «Химки» пока не отличаются стабильностью, и хромают, когда против них выходит соперник, который показывает все свои игровые возможности. А у южан их гораздо больше.

    «Динамо» в Воронеже не потеряет очки?

    – Будет тяжело. Но с большими натяжками команда Лички добьется победы. «Факел» дома при своих болельщиках будет делать все возможное, чтобы оказать досочное сопротивление и показать тот футбол, на который он способен.

    – ЦСКА дома выиграет у «Ростова»?

    – Для армейцев это будет очень сложный матч. Ростовчане буду делать все возможное, чтобы отобрать очки у ЦСКА. Думаю, что у них это получится. В этом матче ближе ничейный результат, чем победы москвичей.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1732276553
    – Он обязательно столкнется с мощной игрой соперника в атаке. Локомотив играет на контратаках, весь вопрос в сопернике, позволит он так играть или нет. Что и было в первой игре, когда Станкович подарил победу Локо
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