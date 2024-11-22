Президент РФС оценил действия отстраненного судьи Безбородова

Президент РФС Александр Дюков назвал недопустимыми нарушения, совершенные арбитром Владиславом Безбородовым. Арбитр был отстранен от работы на матчах РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Не я принимал решение по Владиславу Безбородову. Есть дисциплинарный кодекс судей, он его нарушил, поэтому такое решение было принято. То, что он позволил себе, безусловно, недопустимо», – сказал Дюков.

51-летнего Безбородова признали виновным по статьям 12.6 и 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

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