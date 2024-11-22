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    • Президент РФС оценил действия отстраненного судьи Безбородова

    Президент РФС оценил действия отстраненного судьи Безбородова

    Президент РФС Александр Дюков назвал недопустимыми нарушения, совершенные арбитром Владиславом Безбородовым. Арбитр был отстранен от работы на матчах РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

    «Не я принимал решение по Владиславу Безбородову. Есть дисциплинарный кодекс судей, он его нарушил, поэтому такое решение было принято. То, что он позволил себе, безусловно, недопустимо», – сказал Дюков.

    • 51-летнего Безбородова признали виновным по статьям 12.6 и 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.
    • Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1732268367
    Дурость...
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    subbotaspartak
    1732270461
    ...Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить»... Выходит не одного не осталось...
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    NewLife
    1732273524
    Напридумывали всяких кодексов, кто автор и какие у него были полномочия устанавливать правовое регулирование в дополнение к действующему российскому законодательству. Если, по мнению РФС, оно не совершенно и не покрывает все ситуации, обращайтесь в Думу с предложениями и выкиньте ваш кодекс.
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    Литейный 4 (returned)
    1732273875
    Потеря для сектантов! Один из многих ручных судеек спрамтака выпал в осадок! Гыгыгы
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