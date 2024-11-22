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    Гуарирапа сказал, что его удивило в России

    Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о российских особенностях.

    – Ты уже почти год живешь в России. Какие особенности можешь выделить?

    – Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые и их регулярно убирают.

    Это же относится и к людям: все игроки нашей команды дисциплинированные. Они принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны.

    В моей стране [Венесуэле] это абсолютно не так – практически никто не уважает требования и правила на таком уровне. А здесь порядок.

    – А ты был дисциплинированным до переезда?

    – Да, но не на вашем уровне. Теперь эту черту я тоже перенял. Когда приезжаешь в другую страну, нужно адаптироваться и принимать местную культуру и порядки.

    • Гуарирапа в России менее года.
    • С января по сентябрь он выступал за «Сочи».
    • Этой осенью форварда арендовал ЦСКА.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт ЦСКА

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    22.11.2024 17:17
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    Комментарии (4)
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    1732286407
    ГОлы будешь забивать?
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    Цугундeр
    1732288381
    Насчёт "пищевых добавок" ,как тут , норм?)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732289072
    Цыган, поэтому и удивляется.
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