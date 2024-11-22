Гуарирапа сказал, что его удивило в России

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о российских особенностях.

– Ты уже почти год живешь в России. Какие особенности можешь выделить?

– Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые и их регулярно убирают.

Это же относится и к людям: все игроки нашей команды дисциплинированные. Они принимают пищевые добавки и делают процедуры, которые им показаны.

В моей стране [Венесуэле] это абсолютно не так – практически никто не уважает требования и правила на таком уровне. А здесь порядок.

– А ты был дисциплинированным до переезда?

– Да, но не на вашем уровне. Теперь эту черту я тоже перенял. Когда приезжаешь в другую страну, нужно адаптироваться и принимать местную культуру и порядки.

Гуарирапа в России менее года.

С января по сентябрь он выступал за «Сочи».

Этой осенью форварда арендовал ЦСКА.

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