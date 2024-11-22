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    • Карпин ответил Черданцеву: «Люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной»

    Карпин ответил Черданцеву: «Люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о реакции комментаторов на его критику в их адрес.

    – Подождите, это не критика, а мое мнение. И кто его как воспринимает – не мои проблемы. Меня спросили – я ответил.

    – Вы со многими из комментаторов общаетесь, дружите. Никто на вас не обиделся?

    – Лично мне никто ничего не говорил. Да, я со всеми знаком. Но еще до того, как сказал об этом в подкасте у Смолова, говорил о том же им прямо в лицо. Если кто-то воспринял это как критику, то она ранее была сказана им в лицо еще восемь или девять лет назад.

    – Георгий Черданцев заявил, что разозлился на вас. Его цитата: «Раздражает, когда люди, которые некомпетентны в каких-то вопросах, начинают делиться вкусовщиной».

    Ровно то же самое. Тогда можно сказать, что люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной. Я им говорил, что футбольные нюансы – это вкусовщина, нравится им это или нет.

    – Черданцев аргументирует свои слова тем, что он уже 30 лет находится в профессии комментатора.

    Да хоть 100 лет. Что он делает в этой профессии? Смотрит футбол. Смотреть и видеть – это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны.

    Опять же, я только высказал свое мнение. Но если комментаторам и руководству все нравится, болельщикам и зрителям тоже, то это великолепно. Какие тут вопросы?

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • На этой неделе комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев получил награду в номинации «Журналист года» в рамках Национальной спортивной премии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии (7)
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    qwertyйцукен
    1732266079
    не мои проблемы=== Ваши ожидания это ваши проблемы.Гы гы
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    SLADE2019
    1732267128
    Да пусть хоть передерутся. Что один хам, что другие.
    Ответить
    The only one
    1732268490
    Комментаторский гадюшник продолжает шипеть...
    Ответить
    subbotaspartak
    1732270676
    Смотреть и видеть – это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны.... Прям хокку... вроде в Японии не играл.
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    Garrincha58
    1732273399
    Моя личная вкусовщина ни Карпин ни Семак ни эти балаболы с микрофонами во рту! Карпин ещё в садик наверное на горшок ходил, а я смотрел ЧМ-70г это был настоящий футбол!!!
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