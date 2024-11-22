Карпин ответил Черданцеву: «Люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о реакции комментаторов на его критику в их адрес.

– Подождите, это не критика, а мое мнение. И кто его как воспринимает – не мои проблемы. Меня спросили – я ответил.

– Вы со многими из комментаторов общаетесь, дружите. Никто на вас не обиделся?

– Лично мне никто ничего не говорил. Да, я со всеми знаком. Но еще до того, как сказал об этом в подкасте у Смолова, говорил о том же им прямо в лицо. Если кто-то воспринял это как критику, то она ранее была сказана им в лицо еще восемь или девять лет назад.

– Георгий Черданцев заявил, что разозлился на вас. Его цитата: «Раздражает, когда люди, которые некомпетентны в каких-то вопросах, начинают делиться вкусовщиной».

– Ровно то же самое. Тогда можно сказать, что люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной. Я им говорил, что футбольные нюансы – это вкусовщина, нравится им это или нет.

– Черданцев аргументирует свои слова тем, что он уже 30 лет находится в профессии комментатора.

– Да хоть 100 лет. Что он делает в этой профессии? Смотрит футбол. Смотреть и видеть – это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны.

Опять же, я только высказал свое мнение. Но если комментаторам и руководству все нравится, болельщикам и зрителям тоже, то это великолепно. Какие тут вопросы?

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

На этой неделе комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев получил награду в номинации «Журналист года» в рамках Национальной спортивной премии.

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