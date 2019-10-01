Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Экс-тренер «Анжи» Гордеев возглавил «Урожай»

    Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России U-19 Андрей Гордеев стал тренером «Урожая», выступающего в зоне «Юг» ПФЛ.

    Тренерский штаб краснодарской команды вместе с Андреем Юдиным остался в клубе и будет работать под руководством Гордеева.

    • После 11 туров «Урожай» имеет в своем активе 7 очков и занимает 14-е место в таблице.
    • В прошлом сезоне кубанцы заняли второе место в таблице, отстав от «Чайки» на три очка.
    • Гордеев тренировал «Анжи», «Сибирь», «Мордовию». Последним местом его работы стала сборная России U-19.

    text

    Публикация от text (@fcurojai)

    Источник: инстаграм «Урожая»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru