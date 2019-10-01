Экс-тренер «Анжи» Гордеев возглавил «Урожай»

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России U-19 Андрей Гордеев стал тренером «Урожая», выступающего в зоне «Юг» ПФЛ.

Тренерский штаб краснодарской команды вместе с Андреем Юдиным остался в клубе и будет работать под руководством Гордеева.

После 11 туров «Урожай» имеет в своем активе 7 очков и занимает 14-е место в таблице.

В прошлом сезоне кубанцы заняли второе место в таблице, отстав от «Чайки» на три очка.

Гордеев тренировал «Анжи», «Сибирь», «Мордовию». Последним местом его работы стала сборная России U-19.