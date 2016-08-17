Гордеев: «Мордовия» могла знать пятое место в РФПЛ, а вместо этого вылетела»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев заявил, что клуб в прошлом сезоне по своему потенциалу мог попасть в первую пятерку РФПЛ.

«После ухода из «Мордовии» было очень тяжело. Сложный был очень сезон, особенно в психологическом плане. Футбол — это потрясающий вид спорта. И для меня это не только игра и способ зарабатывать деньги. Это часть моей жизни, дело, которое я искренне люблю. Я всегда гордился своей профессией, будучи спортсменом и тренером. Матч с ЦСКА, который мы проиграли со счетом 4:6? Не хотелось бы поднимать эту тему. Смотрите футбол, делайте выводы.

В раздевалке после того матча была опустошенность. Недовольство. Но мы ни о чем не говорили с ребятами. Что стало последней каплей? Понимание, что у меня есть ответственность перед людьми, болельщиками. На трибуны приходят люди, которые искренне переживают за команду, некоторые в инвалидных колясках сидят... Плюс я сам по натуре победитель, спортсмен. Какой смысл работать, если определенные вещи ты все равно не можешь изменить? Тогда надо уходить. В общем, в «Мордовии» мне надоело бороться непонятно с чем.

Я считаю, что мы могли занять пятое место. Пятое, понимаете? А в итоге вылетели», – заявил Гордеев.