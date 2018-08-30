Томаров: «Для дебюта в Европе «Уфа» выступила неплохо»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров подвел итог ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Рейнджерс» (1:1). Дальше прошли шотландцы.

«Если оценивать наше выступление в Лиге Европы в целом, то я рад, что мы дошли до раунда плей-офф и достойно выступили в двухматчевом противостоянии с «Рейнджерс». Нам не хватило совсем чуть-чуть.

Для дебюта выступили неплохо. Но учитывая, как складывались матчи с «Рейнджерс», есть внутреннее опустошение и разочарование из-за того, что не смогли пройти в групповой этап. Нужно это пережить», – сказал тренер.

В РПЛ уфимцы идут в зоне переходных матчей.