Тренер «Уфы» Томаров: «Раньше «Рейнджерс» много забивал и пропускал. Сейчас они очень организованно играют в обороне»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился своими наблюдениями за «Рейнджерс», с которым российскому клубу предстоит встретиться в Лиге Европы.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.

– Что скажете о нынешней игре «Рейнджерс»?

– На мой взгляд, команда стала более организованной. Если в прошлом сезоне для «Рейнджерс» были характерны игры с крупным счетом – один раз они даже с кем-то 5:5 сыграли, много забивали и много пропускали, – то сейчас команда очень организованно играет в обороне. В этой линии у нее собраны хорошие футболисты, плюс нескольких ребят они взяли в аренду. Почерк «Рейнджерс» заметно изменился.

– Тот факт, что первый матч пройдет на выезде, дает «Уфе» какие-то преимущества?

– Абсолютно никаких. И непонятно, что в этой ситуации лучше. В предыдущих двух раундах мы играли первые матчи дома. По итогам выездных игр в Словении и Люксембурге прошли дальше. Гол, забитый на чужом поле, может помочь при любых вариантах. Как было с «Домжале». Мы сыграли дома вничью 0:0. Вроде бы соперник был доволен, что не проиграл. Но в итоге мы забили им в гол в концовке выездного матча, вынудили идти в атаку, и им не хватило времени.