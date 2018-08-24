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Рейнджерс - Уфа

23.08.2018, Четверг, 21:45 мск Глазго, стадион Айброкс Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 4 раунд , первый матч Рейнджерс - Уфа
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вильярреал 6 2 4 0 12:5 +7 10
2. Рапид В 6 3 1 2 6:9 -3 10
3. Рейнджерс 6 1 3 2 8:8 0 6
4. Спартак М 6 1 2 3 8:12 -4 5
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 24 августа 2018, 08:42

    успехов УФЕ в домашней игре!!!

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    Рейтинг: +12

    Serega29 23 августа 2018, 23:47

    У Рэйнджерс 7 игроков в старте всего было! Они ещё и победили. Вот это класс и мастерство
    ))

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > Serega29 24 августа 2018, 01:37

    Да уж. Бомбардир отжёг )))

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 23 августа 2018, 23:25

    Блин, Уфа, нужно один забить обязательно! И желательно больше не пропускать, хотя можно и проиграть, но 2:1, а не 1:0. Питер с вами!

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 23 августа 2018, 22:34

    Не плохо огрызаеться уфа

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    Рейтинг: +742

    Makaweli 23 августа 2018, 22:33

    Если УФА будет играть как с тухлыми люксенбургцами то Уфа пролетит как Алания в 1996 году, Рейнджерс это не прогресс, тут нужно хорошо напречся, удачи нашему клубу!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 23 августа 2018, 22:04

    ничья тоже хорошо

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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 23 августа 2018, 21:44

    Пусть победит сильнейший(Уфа)...

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    Рейтинг: +597

    Krd123 23 августа 2018, 21:28

    Алга Уфа! Держим пальцы за вас!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 23 августа 2018, 21:15

    будем болеть за УФУ! хорошей вам игры и удачи!

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 23 августа 2018, 10:37

    ...тяжело будет Уфе,но будем болеть за неё!!!

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