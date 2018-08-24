Рейнджерс - Уфа

успехов УФЕ в домашней игре!!!
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вильярреал
|6
|2
|4
|0
|12:5
|+7
|10
|2.
|Рапид В
|6
|3
|1
|2
|6:9
|-3
|10
|3.
|Рейнджерс
|6
|1
|3
|2
|8:8
|0
|6
|4.
|Спартак М
|6
|1
|2
|3
|8:12
|-4
|5
успехов УФЕ в домашней игре!!!
Если УФА будет играть как с тухлыми люксенбургцами то Уфа пролетит как Алания в 1996 году, Рейнджерс это не прогресс, тут нужно хорошо напречся, удачи нашему клубу!
ничья тоже хорошо
Пусть победит сильнейший(Уфа)...
будем болеть за УФУ! хорошей вам игры и удачи!
...тяжело будет Уфе,но будем болеть за неё!!!