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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Уфа - Рейнджерс
Уфа - Рейнджерс: обзор матча 30 августа 2018
Уфа
30.08.2018, четверг, 17:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Рейнджерс
32'
Д. Сысуев
9'
О. Эджария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рейнджерс
Желтая карточка
С. Игбун
86'
Желтая карточка
И. Пауревич
82'
66'
Вторая желтая
Д. Фланаган
Желтая карточка
В. Салатич
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сысуев
Пас отдал
И. Пауревич
32'
15'
Желтая карточка
Д. Фланаган
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Эджария
Пас отдал
Р. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-2-3-2
31
Беленов
24
Неделчару
3
Аликин
5
Табидзе
5
Йокич
27
Живоглядов
10
Салатич
29
Пауревич
90
Ваньек
44
Игбун
8
Сысуев
2-3-1
1
МакГрегор
20
Фланаган
6
Голдсон
37
Эрфилд
8
Джек
14
Эджария
77
Кент
Остались в запасе
Уфа
Рейнджерс
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Остались в запасе
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Уфа - Рейнджерс
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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