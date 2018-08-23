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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Уфа
Рейнджерс - Уфа: обзор матча 23 августа 2018
Рейнджерс
23.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Уфа
41'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Уфа
Желтая карточка
К. Голдсон
90'
+4
90'
Желтая карточка
О. Ваньек
76'
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
К. Лафферти
72'
58'
Желтая карточка
С. Игбун
ГОЛ! 1:0!
К. Голдсон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Ови Эджария
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
2-3-1
1
МакГрегор
6
Голдсон
20
Фланаган
14
Эджария
37
Эрфилд
8
Джек
77
Кент
3-2-3-1-1
31
Беленов
27
Живоглядов
5
Табидзе
24
Неделчару
3
Аликин
5
Йокич
13
Засеев
10
Салатич
29
Пауревич
10
Обляков
44
Игбун
Остались в запасе
Рейнджерс
Уфа
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Рейнджерс - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
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