Тренер «Урала» ответил на вопросы о судействе в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Урала» Сергей Томаров высказался о работе арбитров в домашней игре с «Ахматом».

Матч в Екатеринбурге судил Кирилл Левников.

«Урал» победил со счетом 2:1.

– Что случилось в первом тайме с судейством?

– Давайте начнем с самого начала сезона, со второго тура. Что есть, то есть, задача тренеров – тренировать, ничего не сможем изменить.

Вы сами все видели, дополнительно комментировать не хочу. Согласен с вами, что нельзя замалчивать, придет время – все будет.

– Судейские решения повлияли на команду во втором тайме?

– Мы и на первый тайм вышли с желанием побеждать, но и в другой команде тоже играют футболисты, никто не хотел уступать, была мужская борьба.

В перерыве говорили, что не надо обращать внимание на судей, на провокации.

– Вы играли с командой РПЛ. Это проверка на готовность к игре в элите?

– Мы и до этого играли в Кубке с «Химками». Мы достойны играть в Премьер‑лиге. Надо завершить сезон с высоко поднятой головой.