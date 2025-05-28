Президент «Урала» Иванов одним словом описал судейство в матче с «Ахматом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитров в домашней игре с «Ахматом».

Матч в Екатеринбурге судил Кирилл Левников.

«Урал» победил со счетом 2:1.

– Что можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Пока не хочу что‑то говорить, надо посмотреть все моменты. Конечно, с нашей стороны, считаем, что где‑то были судейские ошибки, но у каждого судьи бывают ошибки.

Кирилла (Левникова) я знаю еще пацаном, когда он только начинал судить. Сейчас он уже более опытным стал. Всякое бывает. Мы обязательно посмотрим все моменты и уже после будем давать судейскую оценку.

Левников ниже своего уровня не опускается и, думаю, в этой игре он отсудил неудачно, но так бывает. Бывает же такое, когда двухметровый футболист не забивает.