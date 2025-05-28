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  • Президент «Урала» Иванов одним словом описал судейство в матче с «Ахматом»

Президент «Урала» Иванов одним словом описал судейство в матче с «Ахматом»

Сегодня, 21:43
2

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитров в домашней игре с «Ахматом».

– Что можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Пока не хочу что‑то говорить, надо посмотреть все моменты. Конечно, с нашей стороны, считаем, что где‑то были судейские ошибки, но у каждого судьи бывают ошибки.

Кирилла (Левникова) я знаю еще пацаном, когда он только начинал судить. Сейчас он уже более опытным стал. Всякое бывает. Мы обязательно посмотрим все моменты и уже после будем давать судейскую оценку.

Левников ниже своего уровня не опускается и, думаю, в этой игре он отсудил неудачно, но так бывает. Бывает же такое, когда двухметровый футболист не забивает.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Ахмат Урал Иванов Григорий
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1748458301
Ого.Это точно Г.Иванов сказал?Не похоже на него)
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