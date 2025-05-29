Ташуев: «Я тренер фундаментального уровня»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своих планах. Он ушел из команды после гостевого поражения от «Урала» (1:2) в первом переходном матче за место в РПЛ.

«Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моe решение. Всe было быстро, спонтанно. За два дня, думаю, всe поймут и будут готовиться к ответному матчу. Сейчас уже еду домой, чтобы увидеть своих близких.

Планы у меня огромные, сил полно. Хочу работать, творить. Но самое главное – не принимать команды на 16-м месте. За два года это 16-е место выжало из меня всe, остались только шкурки.

Хочется более фундаментально поработать, выстроить игру, стратегию. Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось», – сказал Ташуев.