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Ташуев: «Я тренер фундаментального уровня»

Сегодня, 13:05
3

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своих планах. Он ушел из команды после гостевого поражения от «Урала» (1:2) в первом переходном матче за место в РПЛ.

«Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моe решение. Всe было быстро, спонтанно. За два дня, думаю, всe поймут и будут готовиться к ответному матчу. Сейчас уже еду домой, чтобы увидеть своих близких.

Планы у меня огромные, сил полно. Хочу работать, творить. Но самое главное – не принимать команды на 16-м месте. За два года это 16-е место выжало из меня всe, остались только шкурки.

Хочется более фундаментально поработать, выстроить игру, стратегию. Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось», – сказал Ташуев.

  • Ответный матч состоится 31 мая.
  • 66-летний Ташуев ранее был главным тренером в 17 клубах, в том числе в «Краснодаре», «Факеле», «Спартаке» из Нальчика, «Анжи», «Кубани».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Ташуев Сергей
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Комментарии (3)
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...уефан
1748515166
..."Я тренер фундаментального уровня" - сказал бетонщик, направляя гофрированную трубу авто-бетономешалки в опалубку фундамента, сверяясь по уровню с лазерным теодолитом...
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The only one
1748517654
самопиар ни о чём...
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FFR
1748517935
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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