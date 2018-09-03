Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томаров: «Не допусти мы ошибки, «Ахмату» было бы сложнее забивать мячи»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров считает, что его команде не хватило времени в матче шестого тура РПЛ с «Ахматом».

    «Думаю, игра могла сложиться иначе. Не допусти мы такие ошибки, сопернику было бы сложнее самим создавать моменты и забивать мячи.

    В первом тайме мы больше планировали сыграть в контратакующий футбол. Понимали, что Игбун и Сысуев могут зацепиться за мяч, убежать, создать предпосылки к опасному моменту. Где-то эпизодически это удавалось, но создать острые моменты не получилось.

    Во втором тайме хотели продолжить действовать в том же ключе, но пропущенный мяч вынудил нас раскрываться, делать замены. Усилили давление, отыграли один мяч, но этого не хватило для положительного результата. Можно сказать, не хватило времени», – сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Уфа» завершился со счетом 2:1. Грозненский клуб после этой встречи занимает 10-е место в турнирной таблице с семью очками, уфимцы идут на 14-й строчке, имея в своем активе четыре балла.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2018, 12:35

      Ты еще не ушел?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11