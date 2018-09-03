Томаров: «Не допусти мы ошибки, «Ахмату» было бы сложнее забивать мячи»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров считает, что его команде не хватило времени в матче шестого тура РПЛ с «Ахматом».

«Думаю, игра могла сложиться иначе. Не допусти мы такие ошибки, сопернику было бы сложнее самим создавать моменты и забивать мячи.

В первом тайме мы больше планировали сыграть в контратакующий футбол. Понимали, что Игбун и Сысуев могут зацепиться за мяч, убежать, создать предпосылки к опасному моменту. Где-то эпизодически это удавалось, но создать острые моменты не получилось.

Во втором тайме хотели продолжить действовать в том же ключе, но пропущенный мяч вынудил нас раскрываться, делать замены. Усилили давление, отыграли один мяч, но этого не хватило для положительного результата. Можно сказать, не хватило времени», – сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Уфа» завершился со счетом 2:1. Грозненский клуб после этой встречи занимает 10-е место в турнирной таблице с семью очками, уфимцы идут на 14-й строчке, имея в своем активе четыре балла.