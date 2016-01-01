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«Уфа» назначила нового тренера

Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы».

Он будет готовить команду на первом учебно-тренировочном сборе в Аше.

В тренерский штаб также вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
  • После этого клуб покинул тренер Алексей Стукалов.
  • Томаров уже возглавлял команду в мае 2016 года, а также с июня по ноябрь 2018-го.

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Источник: сайт «Уфы»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +657

    Suvorov51 26 минут назад

    Пригласите Буланова-Радимого, он бездарь в тренерском деле, но вам поможет вылететь во вторую лигу, вот будет языком трепать , что он великий спец

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