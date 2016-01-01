«Уфа» назначила нового тренера

Пригласите Буланова-Радимого, он бездарь в тренерском деле, но вам поможет вылететь во вторую лигу, вот будет языком трепать , что он великий спец
Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы».
Он будет готовить команду на первом учебно-тренировочном сборе в Аше.
В тренерский штаб также вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.
- «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
- После этого клуб покинул тренер Алексей Стукалов.
- Томаров уже возглавлял команду в мае 2016 года, а также с июня по ноябрь 2018-го.