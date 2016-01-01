«Уфа» назначила нового тренера

Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы».

Он будет готовить команду на первом учебно-тренировочном сборе в Аше.

В тренерский штаб также вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.