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    Гендиректор «Уфы»: «Мы вырастили Томарова и полностью ему доверяем»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах назначения на пост главного тренера команды Сергея Томарова. 36-летний специалист сменил на этом посту Сергея Семака, ушедшего в «Зенит».

    «Неважных сезонов не бывает. Мы взвесили все за и против и приняли такое решение. Просто человек заслужил это право. Томаров фактически является нашим «продуктом»,.

    Конечно, можно сказать, что молодые специалисты из своей академии – это новая тенденция в российском футболе, но мы ни за кем не повторяли. Это было наше решение, которое мы ни у кого не подглядывали. Однако такую тенденцию действительно можно зафиксировать.

    Кириченко? Дмитрий – очень известный футболист, уже показавший себя как отличный специалист в тренерском штабе «Ростова». Для нас большая честь и удача, что он принял наше предложение. Переговоры с ним не были сложными. Кириченко принял приглашение «Уфы» и теперь отлично выполняет свои функции. Для нас это большая подмога», – рассказа Газизов.

    Томаров работает в структуре башкирского клуба с 2011 года.

    Источник: Известия

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    26.07.2018 11:34
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