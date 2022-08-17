Газизов: «Тренер Томаров уходит из «Уфы», но это не отставка»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход из команды главного тренера Сергея Томарова.

«Это не отставка. Сергей возвращается на свое место работы. Когда Томаров начинал, то он знал, что так будет. Мы это никому не говорили, потому что не знали, в какой лиге будем играть.

Новый главный тренер ? Мы уже определились с кандидатурой. В четверг он приступит к работе», – сказал Газизов.