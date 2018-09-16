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    Гендиректор «Уфы»: «Доверяем Томарову. Сейчас неправильно кого-то обвинять»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:3) заметил, что клуб не собирается отправлять в отставку главного тренера Сергея Томарова.

    «ЦСКА всегда остается самим собой. Команда теряет своих лидеров, но играет в очень хороший и приличный футбол. Хотел бы поздравить Виктора Гончаренко и руководство армейцев с тем, что у них хорошая команда. Нам не удалось сыграть удачно, не наш день, все против нас.

    Мы доверяем тренерскому штабу и вместе должны выйти из этой ситуации, сейчас легче всего кого-то обвинить, но это неправильно», – сказал Газизов.

    Уфимцы лишь по дополнительным показателям не идут в зоне прямого вылета.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2018 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 13:50

      Дружба дружбой, но игра то у Уфы квелая и что-то надо уже думать.

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