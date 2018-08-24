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    Томаров: «Почерк Семака в «Зените» уже просматривается»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров оценил работу Сергея Семака в составе «Зенита».

    «В игре «Зенита» видны определенные моменты и принципы игры, которых придерживается Семак и которые он хочет развивать.

    Сейчас он прививает их «Зениту». Это не самый быстрый процесс – и Семаку, и команде нужно время, чтобы адаптироваться друг к другу. Но те моменты, которые были в «Уфе», сейчас прослеживаются и в «Зените».

    Понятно, что мы играем в разные схемы, с разным подбором игроков. Но почерк Семака в Петербурге уже просматривается», – сказал Томаров.

    Матч пятого тура РПЛ «Уфа» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 26 августа, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    24.08.2018 10:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 24 августа 2018, 15:06

      Потчерк может и прослеживается,профессионалам виднее. А вот то что все голы со стандартов или офсайд это не дело.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 24 августа 2018, 13:34

      Конечно, просматривается- все голы с 75 по 93 минуту.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 12:37

      А вот ты про почерк Семака уже забыл. Вчера треху скотам могли отгрузить, если бы Семак был.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 августа 2018, 12:04

      ТРУДНО НЕ ЗАМЕТИТЬ !!!

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