Томаров: «Почерк Семака в «Зените» уже просматривается»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров оценил работу Сергея Семака в составе «Зенита».

«В игре «Зенита» видны определенные моменты и принципы игры, которых придерживается Семак и которые он хочет развивать.

Сейчас он прививает их «Зениту». Это не самый быстрый процесс – и Семаку, и команде нужно время, чтобы адаптироваться друг к другу. Но те моменты, которые были в «Уфе», сейчас прослеживаются и в «Зените».

Понятно, что мы играем в разные схемы, с разным подбором игроков. Но почерк Семака в Петербурге уже просматривается», – сказал Томаров.

Матч пятого тура РПЛ «Уфа» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 26 августа, в 16:30 по московскому времени.