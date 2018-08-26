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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Уфа - Зенит

26.08.2018, Воскресенье, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 5 тур Уфа - Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Уфа 1:2 Зенит
10 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Зенит 3:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:30 Зенит 2:0 Уфа
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Уфа 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 19:00 Зенит 1:1 Уфа
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Уфа 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Зенит
4 тур
16 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 18:32

    Зенит с очередной победой!!!!!!! так держать!!!

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 26 августа 2018, 18:25

    И это Уфе ещё повезло, они ещё как минимум на 2 красные наиграли, дисциплины никакой.Как они будут в еврокубке играть , там быстро всех поудаляют за такую грубость и нервы...

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 18:09

    нужен гол!!!

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    Рейтинг: +502

    diemens74 26 августа 2018, 17:15

    С такой игрой зимой Дзюбу заберут за 10-15 лямов, и не удивлюсь если в Англию.

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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 26 августа 2018, 16:43

    Дзюба 2:0

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 16:42

    хорошее начало, голам много быть!!!

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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 26 августа 2018, 16:36

    Уфа сама себе забивает.

    3
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    Рейтинг: +365

    Бардюр 26 августа 2018, 16:31

    Болеем за Уфу. Зенит проигрывает, Ростов выходит на 2 место.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 13:29

    Ожидается интересная игра с ожидаемым исходом. Зенит сейчас на кураже может и просто обязан выигрывать, однако это не будет легкой прогулкой в Уфе. Желаю обеим командам показать себя в полной боевой готовности!!! Вперед ЗЕНИТ!!!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 26 августа 2018, 11:29

    Удачи и победы Уфе!

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