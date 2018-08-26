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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 26 августа 2018
Уфа
26.08.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
3'
И. Пауревич (АГ)
11'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
Желтая карточка
В. Кротов
89'
84'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
83'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
В. Кротов
️️️️
Л. Бизяк
76'
76'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
С. Дриусси
Красная карточка
Б. Йокич
68'
65'
Замена
Эрнани
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
П. Аликин
63'
Желтая карточка
И. Обляков
54'
Желтая карточка
И. Пауревич
49'
Замена
Д. Тумасян
️️️️
И. Дивеев
46'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Сысуев
46'
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Пауревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-1-3
88
Шелия
5
Табидзе
27
Живоглядов
78
Дивеев
3
Аликин
5
Йокич
29
Пауревич
10
Салатич
77
Бизяк
44
Игбун
8
Сысуев
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
13
Нету
20
Иванович
3
Набиуллин
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
77
Бизяк
57
Кротов
57
Кротов
77
Бизяк
78
Дивеев
34
Тумасян
34
Тумасян
78
Дивеев
8
Сысуев
10
Обляков
10
Обляков
8
Сысуев
9
Дриусси
5
Краневиттер
5
Краневиттер
9
Дриусси
21
Мак
23
Эрнани
23
Эрнани
21
Мак
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
Остались в запасе
Уфа
Зенит
31
Александр Беленов
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Уфа - Зенит
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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