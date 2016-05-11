Перевертайло: «Знаем, что делать, но не можем взять высоту»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился впечатлениями после матча 28-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:3).

«Точность исполнения у ЦСКА была на хорошем уровне. У нас осталось две попытки для того, чтобы исправить положение. Конечно, будем стараться это сделать.

Каждый футболист чувствует ответственность перед командой. Но пока не получается у нас. Вроде бы знаем, что делать, но не можем взять высоту.

Надеюсь, что Зинченко примет участие в следующей игре. Это единственный игрок из атакующих, который у нас остался в резерве», – сказал Перевертайло в эфире канала «Наш футбол».