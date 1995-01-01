«Чемпионат»: «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко

Не в тренерах дело - там просто футболисты классные.
«Чемпионат» опубликовал новость с пометкой «эксклюзив» о том, что руководство «Уфы» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.
В качестве возможных кандидатов приводятся: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».
- Кириченко возглавляет «Уфу» с июня 2018 года.
- Руководство заявило бывшего нападающего сборной России главным тренером из-за отсутствия у Сергея Томарова необходимой тренерской лицензии.
- В декабре прошлого года Кириченко утвердили в должности.