«Чемпионат»: «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко

«Чемпионат» опубликовал новость с пометкой «эксклюзив» о том, что руководство «Уфы» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.

В качестве возможных кандидатов приводятся: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».