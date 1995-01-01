Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    «Чемпионат»: «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко

    «Чемпионат» опубликовал новость с пометкой «эксклюзив» о том, что руководство «Уфы» может уволить Дмитрия Кириченко с поста главного тренера.

    В качестве возможных кандидатов приводятся: Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло, который сейчас находится в тренерском штабе «Уфы».

    • Кириченко возглавляет «Уфу» с июня 2018 года.
    • Руководство заявило бывшего нападающего сборной России главным тренером из-за отсутствия у Сергея Томарова необходимой тренерской лицензии.
    • В декабре прошлого года Кириченко утвердили в должности.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      Звезда запаса 10 минут назад

      Не в тренерах дело - там просто футболисты классные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2586

      vgarakh 15 минут назад

      Жаль ! Хороший специалист, могли бы еще какое-то время дать шанс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      опус 2 25 минут назад

      Надо уже что то делать ,а то идея руководства клуба ,сделать из Уфы российский аналог Аякса ,разобьётся о быт пердива !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +409

      Cherembas 34 минуты назад

      всем нужны тренеры победители,а кто же проигровать будет,ладно спартак зенит цска,а тож ука ВСЕ вплодь до енисея не довольны тренерами

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru