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Евгений Перевертайло
Новости
Евгений Перевертайло - новости
Россия
23 июня 1955 (71)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Чемпионат»: «Уфа» в ближайшее время может уволить Кириченко
2019.03.26 10:33
7
Перевертайло: «Уфа» более сбалансирована, чем «Зенит»
2018.03.30 10:43
1
Перевертайло: «В клубах должны понять, что по щучьему велению ничего не бывает»
2016.10.15 10:58
1
Перевертайло: «Уверен, можно было повременить с отставкой»
2016.10.11 07:46
Решение об увольнении Перевертайло принял совет директоров «Сибири»
2016.10.09 14:05
«Сибирь» подтвердила отставку Перевертайло
2016.10.09 12:51
1
Перевертайло: «Неприятно видеть слухи о моем увольнении»
2016.10.04 15:48
3
Перевертайло: «Единство, порядок и ответственность – вот на что нужно опираться в работе»
2016.06.16 11:57
Фото
Перевертайло возглавил «Сибирь»
2016.06.16 10:41
2
Перевертайло возглавил «Сибирь»
2016.06.11 17:02
1
Газизов: «Знал, что у Томарова все получится»
2016.05.27 06:11
1
Гордеев ведет переговоры с «Уфой»
2016.05.19 22:38
9
Видео
Перевертайло покинул пост главного тренера «Уфы»
2016.05.18 14:40
4
Перевертайло: «Видимо, «Амкар» больше хотел победить»
2016.05.16 20:19
Перевертайло: «Знаем, что делать, но не можем взять высоту»
2016.05.11 19:31
Газизов: «Перевертайло доработает свой контракт с «Уфой» до конца»
2016.05.08 18:45
Перевертайло: «Быстрый гол – наша ключевая ошибка»
2016.05.06 20:21
Перевертайло: «Пребывание в зоне стыковых матчей давит на «Уфу»
2016.05.01 14:31
1
Перевертайло: «Нет смысла перечислять игровые причины поражения, «Уфа» слабее «Краснодара»
2016.04.24 16:49
Перевертайло: «Уфа» заставляла «Анжи» ошибаться и этим пользовалась»
2016.04.17 16:49
Перевертайло: «Если не хватает техники, надо включать характер, что мы и сделали в матче с «Тереком»
2016.04.10 16:35
1
Гендиректор «Уфы»: «Три поражения подряд? Дело не только в тренере, дело во всей команде»
2016.04.03 12:52
Руководство «Уфы» проведет серьезный разговор с Перевертайло
2016.04.02 15:48
3
Перевертайло: «Некоторые игроки «Уфы» допустили непозволительное для профессионального футболиста количество ошибок»
2016.04.02 14:28
2
Газизов: «Радует, что в ворота «Уфы» хоть пенальти не поставили»
2016.03.19 17:54
1
Перевертайло: «Исход матча с «Динамо» решила одна ошибка»
2016.03.19 16:42
1
Перевертайло: «Побеждать хочется всегда, но нам не хватает хладнокровия в атаке»
2016.03.13 19:17
Перевертайло: «Хорошо, что «Уфа» сегодня получила пощечину от «Мордовии»
2016.03.06 17:12
1
Перевертайло: «Доволен, что вкатились в сезон»
2016.03.01 19:41
Перевертайло: «Уфа» предлагала Юрченко адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно»
2016.02.10 00:49
1
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