Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Перевертайло: «Единство, порядок и ответственность – вот на что нужно опираться в работе»

Перевертайло: «Единство, порядок и ответственность – вот на что нужно опираться в работе»

16 июня 2016, 11:57

Специалист Евгений Перевертайло впервые пообщался с журналистами в качестве наставника «Сибири». Напомним, что контракт наставника с новосибирским клубом был подписан сегодня.

– Насколько неожиданным для вас было предложение «Сибири"?

– Предложение было очень неожиданным, ведь «Сибирь» возглавлял Борис Алексеевич Стукалов. Но когда стало ясно, что контракт с ним будет прерываться, Семен Валерьевич Семененко позвонил мне, выразил заинтересованность в сотрудничестве и предложил выдвинуть мою кандидатуру на пост главного тренера команды. Я согласился, отметив, что нужно конкретно обсуждать перспективы и задачи. В субботу, 11 июня, Совет директоров «Сибири» поддержал мою кандидатуру, и мы перешли к обсуждению безотлагательных вопросов, ведь времени до начала сезона очень мало. Ну, а сегодня был официально подписан контракт.

– С чего начнете свою работу в «Сибири"?

– В связи с тем, что целая группа хороших футболистов покинула клуб, нужно доукомплектоваться. Важно при этом свести к минимуму количество ошибок. Конечно, в первую очередь, мы предоставим шанс проявить себя местным молодым ребятам – тем, кого порекомендуют главный тренер молодежки Сергей Александрович Вылежанин и директор клубной ДЮСШ Валерий Борисович Еркович. При этом основополагающим фактором в вопросах селекции, безусловно, будет спортивный принцип. Нужно подготовить команду и функционально, и технико-тактически до 11 июля, когда состоится первая календарная игра. В короткий срок мы должны решить очень много вопросов. В работе мы должны придерживаться принципа, что главное – это «мы», а не «я». Ключевыми вещами являются единство, порядок и ответственность – вот на что нужно опираться в работе. Только так мы сможем двигаться вперед.

– Можете ли вы уже сейчас озвучить, кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Предварительные договоренности уже есть. Думаю, в ближайшие день-два мы уже сможем официально озвучить полный состав тренерского штаба.

Источник: ФАС
Россия. ФНЛ Cибирь Перевертайло Евгений
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
2
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
3
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+