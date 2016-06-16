Перевертайло: «Единство, порядок и ответственность – вот на что нужно опираться в работе»

Специалист Евгений Перевертайло впервые пообщался с журналистами в качестве наставника «Сибири». Напомним, что контракт наставника с новосибирским клубом был подписан сегодня.

– Насколько неожиданным для вас было предложение «Сибири"?

– Предложение было очень неожиданным, ведь «Сибирь» возглавлял Борис Алексеевич Стукалов. Но когда стало ясно, что контракт с ним будет прерываться, Семен Валерьевич Семененко позвонил мне, выразил заинтересованность в сотрудничестве и предложил выдвинуть мою кандидатуру на пост главного тренера команды. Я согласился, отметив, что нужно конкретно обсуждать перспективы и задачи. В субботу, 11 июня, Совет директоров «Сибири» поддержал мою кандидатуру, и мы перешли к обсуждению безотлагательных вопросов, ведь времени до начала сезона очень мало. Ну, а сегодня был официально подписан контракт.

– С чего начнете свою работу в «Сибири"?

– В связи с тем, что целая группа хороших футболистов покинула клуб, нужно доукомплектоваться. Важно при этом свести к минимуму количество ошибок. Конечно, в первую очередь, мы предоставим шанс проявить себя местным молодым ребятам – тем, кого порекомендуют главный тренер молодежки Сергей Александрович Вылежанин и директор клубной ДЮСШ Валерий Борисович Еркович. При этом основополагающим фактором в вопросах селекции, безусловно, будет спортивный принцип. Нужно подготовить команду и функционально, и технико-тактически до 11 июля, когда состоится первая календарная игра. В короткий срок мы должны решить очень много вопросов. В работе мы должны придерживаться принципа, что главное – это «мы», а не «я». Ключевыми вещами являются единство, порядок и ответственность – вот на что нужно опираться в работе. Только так мы сможем двигаться вперед.

– Можете ли вы уже сейчас озвучить, кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Предварительные договоренности уже есть. Думаю, в ближайшие день-два мы уже сможем официально озвучить полный состав тренерского штаба.