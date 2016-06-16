Перевертайло возглавил «Сибирь»

И почему я на тренера не выучился?
На фига мне нужно было экономическое образование?
Сейчас тренер зарабатывает на неустойках больше футболистов)
Кого только этот тип не успел перевернуть у нас в стране)
Попрыгунчик,блин...
«Сибирь» объявила о назначении Евгения Перевертайло на должность наставника команды. Контракт специалиста рассчитан на два года.
Перевертайло в сезоне-2015/16 возглавлял «Уфу», которая финишировала на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ.
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