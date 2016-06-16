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    Перевертайло возглавил «Сибирь»

    «Сибирь» объявила о назначении Евгения Перевертайло на должность наставника команды. Контракт специалиста рассчитан на два года.

    Перевертайло в сезоне-2015/16 возглавлял «Уфу», которая финишировала на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

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    Источник: ФАС

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    16.06.2016 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 16 июня 2016, 12:42

      И почему я на тренера не выучился?
      На фига мне нужно было экономическое образование?
      Сейчас тренер зарабатывает на неустойках больше футболистов)
      Кого только этот тип не успел перевернуть у нас в стране)
      Попрыгунчик,блин...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 июня 2016, 12:07

      Удачи!

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