Юран готов работать в Первой лиге, но при одном условии

Сергей Юран ответил на вопрос о возвращении к работе.
«Наверное, конкретика по работе будет уже ближе к марту, когда возобновится сезон. Я много раз говорил, что тренерская работа неблагодарная. Если у команды нет результата, то тренера могут уволить. Дай бог, конечно, чтобы все продолжали работать на своих постах. Но, к сожалению, у нас такая судьба.
Были ли предложения от команд из ФНЛ? Мой приоритет – это РПЛ. Но теоретически мог бы рассмотреть возможность трудоустройства в клубе Первой лиге, которая ставит задачу повышения в классе», – сказал тренер.
- Юран без работы с весны.
- Тренер работал в РПЛ с «Пари НН», «Химками», «Шинником».
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.