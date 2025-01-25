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Юран готов работать в Первой лиге, но при одном условии

Сергей Юран ответил на вопрос о возвращении к работе.

«Наверное, конкретика по работе будет уже ближе к марту, когда возобновится сезон. Я много раз говорил, что тренерская работа неблагодарная. Если у команды нет результата, то тренера могут уволить. Дай бог, конечно, чтобы все продолжали работать на своих постах. Но, к сожалению, у нас такая судьба.

Были ли предложения от команд из ФНЛ? Мой приоритет – это РПЛ. Но теоретически мог бы рассмотреть возможность трудоустройства в клубе Первой лиге, которая ставит задачу повышения в классе», – сказал тренер.

  • Юран без работы с весны.
  • Тренер работал в РПЛ с «Пари НН», «Химками», «Шинником».
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»

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25.01.2025 23:45
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Комментарии (1)
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7:1
1737838145
таких клубов с десяток наберётся. давай, иди. но ведь не пойдёшь же.
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