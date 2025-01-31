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  • Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун

Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность возвращения вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в клуб из Екатеринбурга.

«Переговоров мы никаких не ведем. Не могу сказать, чем сейчас занимается Илья.

У него есть агент, который его везде устраивает. У него там «Спартак» еще что-то. «Урал» в их планы, видимо, не входит.

Я к Илье со всем уважением отношусь, он отличный парень, но с его агентом не хочу иметь никаких отношений. Он же объявил, что для Ильи страшным сном будет возвращение в Екатеринбург.

Человек не играет полгода, это их дело. Мы пока не видим Илью в нашей команде», – сказал Иванов.

  • 28-летний Помазун в нынешнем сезоне ни разу не вышел на поле.
  • Голкипер не полетел вместе с ЦСКА на зимние тренировочные сборы.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.
  • Помазун провел в «Урале» 4 сезона (2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24) на правах аренды.
  • Агентом Помазуна является Алексей Сафонов.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (1)
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Artemka444
1738305481
Эти агенты тока балаболят и денежку себе в карман кладут им вообще пофиг где что и как
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