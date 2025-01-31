Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность возвращения вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в клуб из Екатеринбурга.

«Переговоров мы никаких не ведем. Не могу сказать, чем сейчас занимается Илья.

У него есть агент, который его везде устраивает. У него там «Спартак» еще что-то. «Урал» в их планы, видимо, не входит.

Я к Илье со всем уважением отношусь, он отличный парень, но с его агентом не хочу иметь никаких отношений. Он же объявил, что для Ильи страшным сном будет возвращение в Екатеринбург.

Человек не играет полгода, это их дело. Мы пока не видим Илью в нашей команде», – сказал Иванов.