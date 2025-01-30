«Зенит» вернул заболевшего защитника из аренды в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил досрочное завершение аренды 18-летнего защитника «Зенита» Матвея Бардачева.

«У человека было серьезное заболевание. Аренда была рассчитана до лета. До лета осталось 3 месяца. Аренда закончилась бы в мае. Какой смысл?

Ему лучше в «Зените». Они сами вышли и сказали: «Давайте прервем, пускай у нас лечится». Мы никаких претензий не имели. Это жизнь. Я очень за него переживаю, очень хочу, чтобы он побыстрее выздоровел. Желаю ему здоровья-здоровья и еще раз здоровья!» – сказал Иванов.