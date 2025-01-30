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«Зенит» вернул заболевшего защитника из аренды в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил досрочное завершение аренды 18-летнего защитника «Зенита» Матвея Бардачева.

«У человека было серьезное заболевание. Аренда была рассчитана до лета. До лета осталось 3 месяца. Аренда закончилась бы в мае. Какой смысл?

Ему лучше в «Зените». Они сами вышли и сказали: «Давайте прервем, пускай у нас лечится». Мы никаких претензий не имели. Это жизнь. Я очень за него переживаю, очень хочу, чтобы он побыстрее выздоровел. Желаю ему здоровья-здоровья и еще раз здоровья!» – сказал Иванов.

  • В этом сезоне Иванов провел за екатеринбуржцев 6 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
  • Контракт Бардачева с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2028/29.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (1)
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aurora5858
1738242953
Иванов играет? 6 матчей.
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