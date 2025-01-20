Последний клуб Первой лиги арендовал игрока «Спартака»

«Тюмень» арендовала у «Спартака» полузащитника Виталия Шитова. Первую часть сезона 21-летний хавбек провел на правах аренды в «Торпедо».
- В этом сезоне Шитов провел за черно-белых 7 матчей, забил 2 гола.
- Он уже выступал за «Тюмень» в сезоне-2023/24. Сыграл за клуб 32 матча, забил 5 голов, отдал 3 голевых паса.
- Также «Тюмень» сообщила о расставнии с 22-летним нападающим Дмитрием Купцовым по соглашению сторон.
- Сейчас сибиряки занимают последнее 18-е место в Первой лиге с 12 очками после 21 матча.