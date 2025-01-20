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    Последний клуб Первой лиги арендовал игрока «Спартака»

    «Тюмень» арендовала у «Спартака» полузащитника Виталия Шитова. Первую часть сезона 21-летний хавбек провел на правах аренды в «Торпедо».

    • В этом сезоне Шитов провел за черно-белых 7 матчей, забил 2 гола.
    • Он уже выступал за «Тюмень» в сезоне-2023/24. Сыграл за клуб 32 матча, забил 5 голов, отдал 3 голевых паса.
    • Также «Тюмень» сообщила о расставнии с 22-летним нападающим Дмитрием Купцовым по соглашению сторон.
    • Сейчас сибиряки занимают последнее 18-е место в Первой лиге с 12 очками после 21 матча.

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    Источник: официальный сайт «Тюмени»

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    20.01.2025 14:53
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zigbert
    1737377565
    Пусть совершенствуется в Тюмени. Удачи тебе Виталий!
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    Айболид
    1737381571
    Прогрессирует однако Веталь .
    Ответить
    alefreddy
    1737384258
    опыта наберется в последней команде
    Ответить
    Интерес
    1737384334
    Уже не знают,кто на постоянке клюнет на него.
    Ответить
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