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  • «Крылья Советов» вернут нападающего сборной Беларуси без решения Осинькина

«Крылья Советов» вернут нападающего сборной Беларуси без решения Осинькина

«Крылья Советов» отзывают из аренды в «Соколе» нападающего Егора Карпицкого. Сообщается, что это не является решением главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Послу ухода Карпицкого «Сокол» может арендовать нападающего Илью Порохова, принадлежащего «Химкам». Сейчас футболист находится в другой аренде в «Урале».

  • Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сказал «МК в Самаре», что хочет вернуть Карпицкого из аренды, чтобы футболист доказал свою состоятельность.
  • 21-летний беларус провел в этом сезоне 17 матчей в Первой лиге, забил 2 гола, отдал 1 передач.
  • На счету Карпицкого 3 матча за сборную Беларуси.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (3)
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1737713676
Осинькин давно приговорён,что тут нового?
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DOCTOR PENALTY
1737718087
17 игр - 2 гола в Первой лиге это маловато... ((
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zigbert
1737718958
Высокими результатами не отличается. И времени игрового в Крыльях у него вряд ли будет больше чем в Соколе.
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