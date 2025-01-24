«Крылья Советов» вернут нападающего сборной Беларуси без решения Осинькина

«Крылья Советов» отзывают из аренды в «Соколе» нападающего Егора Карпицкого. Сообщается, что это не является решением главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Послу ухода Карпицкого «Сокол» может арендовать нападающего Илью Порохова, принадлежащего «Химкам». Сейчас футболист находится в другой аренде в «Урале».