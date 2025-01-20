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    • Жена Ари высказалась о возможном назначении мужа в «Спартак»

    Жена Ари высказалась о возможном назначении мужа в «Спартак»

    Супруга спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова высказалась о возможности назначения своего мужа в «Спартак».

    «Мы очень уважительно относимся к «Спартаку», моя семья болеет за эту команду. Возможно, когда-нибудь Ари будет работать там, кто знает. На данный момент он полностью погружен в работу в «Торпедо», о «Спартаке» говорить рано.

    Мы знакомы с [бывшим спортивным директором «Спартака»] Томашем Амаралом, он очень приятный человек. Думаю, скоро познакомимся и с новым руководством «Спартака», – сказала Грызлова.

    • Ари выступал за «Спартак» в 2010–2013 годах.
    • 3 декабря 2024 года он был назначен спортивным директором «Торпедо».

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    Источник: Sport24

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    20.01.2025 12:07
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1737365224
    ..."Свободная касса!" Беги, не рассуждай о Спартаке)...
    Ответить
    NewLife
    1737365520
    Бомбардир, с 8 Марта вас))
    Ответить
    Foxitkuban
    1737370071
    Кто она в футболе? Кому интересно ее мнение?
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1737383540
    Не дай бог.
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737385502
    Вот оно че Михалыч)
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737385520
    Спартак разбирают на куски)
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737385585
    Все больше и больше этот недоклуб становится инородным , стыдно за сектантов и элитных хряков
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