Жена Ари высказалась о возможном назначении мужа в «Спартак»

Супруга спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова высказалась о возможности назначения своего мужа в «Спартак».

«Мы очень уважительно относимся к «Спартаку», моя семья болеет за эту команду. Возможно, когда-нибудь Ари будет работать там, кто знает. На данный момент он полностью погружен в работу в «Торпедо», о «Спартаке» говорить рано.

Мы знакомы с [бывшим спортивным директором «Спартака»] Томашем Амаралом, он очень приятный человек. Думаю, скоро познакомимся и с новым руководством «Спартака», – сказала Грызлова.