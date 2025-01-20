Жена Ари высказалась о возможном назначении мужа в «Спартак»

Супруга спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова высказалась о возможности назначения своего мужа в «Спартак».
«Мы очень уважительно относимся к «Спартаку», моя семья болеет за эту команду. Возможно, когда-нибудь Ари будет работать там, кто знает. На данный момент он полностью погружен в работу в «Торпедо», о «Спартаке» говорить рано.
Мы знакомы с [бывшим спортивным директором «Спартака»] Томашем Амаралом, он очень приятный человек. Думаю, скоро познакомимся и с новым руководством «Спартака», – сказала Грызлова.
- Ари выступал за «Спартак» в 2010–2013 годах.
- 3 декабря 2024 года он был назначен спортивным директором «Торпедо».