Перевертайло: «Пребывание в зоне стыковых матчей давит на «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло рассказал о своих первых впечатлениях от ничьи в матче с «Рубином» (1:1) в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Возможно, игра «Динамо» повлияла сегодня на «Уфу». Когда находишься в зоне стыковых матчей, всегда идет давление от результатов конкурентов. Это сказывается на качестве игровых действий команды. Для нас все соперники являются серьезными, «Рубин» не исключение. Нам, конечно, важен был результат, что также могло сковывать игроков. Играя на своем поле, конечно хотели выиграть, но не получилось. Созидательные действия наших защитников были очень долгими, «Рубин» успевал подготовить оборону», – отметил Перевертайло.