Гендиректор «Уфы»: «Три поражения подряд? Дело не только в тренере, дело во всей команде»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поражения команды от «Урала» (0:1) в матче 22 тура российской Премьер-лиги заявил, что не считает виноватым в неудачах клуба из столицы Башкортостана лишь главного тренера Евгения Перевертайло. Отметим, что поражение от екатеринбуржцев стало для уфимцев третьим подряд в чемпионате.

«Состоялся разговор с Перевертайло, обсудили текущее положение дел. Серьезных выводов не делаем, у нас впереди игра с «Тереком», которая многое прояснит. Я не говорю, что дело только в тренере, дело во всей команде. Все рассматривается в совокупности. Мы совершаем детские ошибки, которые влияют на результат. Мы должны вместе докопаться до ошибки и исправить ее», – сказал Газизов.