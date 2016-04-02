Перевертайло: «Некоторые игроки «Уфы» допустили непозволительное для профессионального футболиста количество ошибок»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло посетовал, что пропущенный гол в проигранном матче 22-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1) стал следствием собственной ошибки уфимцев.

«Гол не случайный, это наша ошибка. Мы сами повлияли на то, чтобы «Урал» забил нам. В первой половине первого тайма выглядели очень академично, осторожничали. Ближе к концу тайма начали действовать более агрессивно. Во втором тайме играла носила другой характер, нам надо было диктовать условия.

Старание и стремление были у ребят, и, думаю, зрителям игра понравилась, но результат для нас плохой. Есть игроки, которые допускали больше ошибок, чем дозволено профессиональному футболисту.

У нас есть, кто крепкими словцами можем пользоваться. Мы сочетаем методическую работу и работу психологическую, в плане давления на характер. У нас есть кому это делать. Сегодня в перерыве генеральный директор тоже принимал участие в установке на второй тайм», – сказал Перевертайло.