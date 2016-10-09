Решение об увольнении Перевертайло принял совет директоров «Сибири»

Евгений Перевертайло прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Сибири». По словам специалиста, новость о своей отставке он узнал 29 сентября.

«Решение о моем увольнении принято советом директоров «Сибири». Мне об этом объявили еще 29 сентября, а уже на следующий день я попрощался с командой. Сейчас идут переговоры по расторжению моего контракта. Процесс не закончен, поэтому от каких-то комментариев пока воздержусь. Скажу лишь, что отношусь к решению совета директоров с уважением, дальше процесс покажет, как оно исполняется», – заявил Перевертайло.