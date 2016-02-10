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    • Перевертайло: «Уфа» предлагала Юрченко адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно»

    Перевертайло: «Уфа» предлагала Юрченко адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно»

    Главный тренер «Уфы« Евгений Перевертайло рассказал, почему клуб не продлил контракт с вратарем Давидом Юрченко.

    «Для меня ситуация с Давидом Юрченко закрытая. Ситуация понятная. У него еще действует контракт, но по определенным причинам, мне кажется, Давид личные амбиции ставит выше клубных, поэтому и не продлили с ним контракт. Клуб ему предлагал адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно», – сказал Перевертайло.

    Напомним, что контракт 29-летнего Юрченко с «Уфой» истекает летом и вратарь отказался его продлевать. В этом сезоне голкипер провел 12 матчей в чемпионате России и пропустил 17 голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.

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    10.02.2016 00:49
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    Комментарии (2)
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    Black Giz
    1455088217
    Откуда такие цены на наших игроков? 2 ляма за 17 пущенных банок в 12 играх игроку не достигшего ничего. Просто капец.
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    ologreds
    1694996247
    numo457456
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