Евгений Перевертайло - статистика
Тренер
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Перевертайло
|Команда
|Муром
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 июня 1955
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Перевертайло
|Команда
|Муром
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 июня 1955
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Ленинградец
|1 : 1
|Муром
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|08.04.2023
|Муром
|1 : 0
|Луки-Энергия
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Муром
|32
|13
|5
|14
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Муром
|1 : 2
|Текстильщик
|24.07.2022
|Знамя Труда
|0 : 0
|Муром
|30.07.2022
|Муром
|5 : 0
|Торпедо Вл
|06.08.2022
|Спартак К
|0 : 2
|Муром
|10.08.2022
|Муром
|1 : 0
|Тверь
|14.08.2022
|Динамо Вг
|3 : 2
|Муром
|21.08.2022
|Муром
|5 : 0
|Торпедо-2
|27.08.2022
|Химик
|1 : 2
|Муром
|04.09.2022
|Муром
|2 : 0
|Динамо-2
|06.11.2022
|Чертаново
|2 : 1
|Муром
|22.09.2022
|Муром
|1 : 0
|Знамя Труда
|26.09.2022
|Торпедо Вл
|1 : 4
|Муром
|02.10.2022
|Муром
|1 : 0
|Спартак К
|08.10.2022
|Тверь
|0 : 0
|Муром
|15.10.2022
|Муром
|1 : 0
|Динамо Вг
|20.10.2022
|Торпедо-2
|1 : 0
|Муром
|24.10.2022
|Муром
|0 : 0
|Химик
|30.10.2022
|Динамо-2
|0 : 2
|Муром
|10.09.2022
|Муром
|4 : 2
|Чертаново
|13.11.2022
|Текстильщик
|2 : 0
|Муром
|02.04.2023
|Ленинградец
|1 : 1
|Муром
|08.04.2023
|Муром
|1 : 0
|Луки-Энергия
|16.04.2023
|Звезда
|0 : 0
|Муром
|22.04.2023
|Муром
|0 : 0
|Балтика-БФУ
|29.04.2023
|Зоркий
|0 : 0
|Муром
|05.05.2023
|Муром
|0 : 0
|Енисей-М
|10.05.2023
|Луки-Энергия
|0 : 0
|Муром
|15.05.2023
|Муром
|0 : 0
|Звезда
|21.05.2023
|Балтика-БФУ
|0 : 0
|Муром
|28.05.2023
|Муром
|0 : 0
|Зоркий
|04.06.2023
|Енисей-М
|0 : 0
|Муром
|10.06.2023
|Муром
|0 : 0
|Ленинградец