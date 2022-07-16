Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евгений Перевертайло - статистика

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Николаевич
    Фамилия Перевертайло
    Команда Муром
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 июня 1955
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Ленинградец 1 : 1 Муром Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    08.04.2023 Муром 1 : 0 Луки-Энергия Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Муром 32 13 5 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Муром 1 : 2 Текстильщик
    24.07.2022 Знамя Труда 0 : 0 Муром
    30.07.2022 Муром 5 : 0 Торпедо Вл
    06.08.2022 Спартак К 0 : 2 Муром
    10.08.2022 Муром 1 : 0 Тверь
    14.08.2022 Динамо Вг 3 : 2 Муром
    21.08.2022 Муром 5 : 0 Торпедо-2
    27.08.2022 Химик 1 : 2 Муром
    04.09.2022 Муром 2 : 0 Динамо-2
    06.11.2022 Чертаново 2 : 1 Муром
    22.09.2022 Муром 1 : 0 Знамя Труда
    26.09.2022 Торпедо Вл 1 : 4 Муром
    02.10.2022 Муром 1 : 0 Спартак К
    08.10.2022 Тверь 0 : 0 Муром
    15.10.2022 Муром 1 : 0 Динамо Вг
    20.10.2022 Торпедо-2 1 : 0 Муром
    24.10.2022 Муром 0 : 0 Химик
    30.10.2022 Динамо-2 0 : 2 Муром
    10.09.2022 Муром 4 : 2 Чертаново
    13.11.2022 Текстильщик 2 : 0 Муром
    02.04.2023 Ленинградец 1 : 1 Муром
    08.04.2023 Муром 1 : 0 Луки-Энергия
    16.04.2023 Звезда 0 : 0 Муром
    22.04.2023 Муром 0 : 0 Балтика-БФУ
    29.04.2023 Зоркий 0 : 0 Муром
    05.05.2023 Муром 0 : 0 Енисей-М
    10.05.2023 Луки-Энергия 0 : 0 Муром
    15.05.2023 Муром 0 : 0 Звезда
    21.05.2023 Балтика-БФУ 0 : 0 Муром
    28.05.2023 Муром 0 : 0 Зоркий
    04.06.2023 Енисей-М 0 : 0 Муром
    10.06.2023 Муром 0 : 0 Ленинградец
    • Читайте нас: 