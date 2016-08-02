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Евгений Перевертайло
Материалы
Евгений Перевертайло - материалы
Россия
23 июня 1955 (71)
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Публикации
Война «Динамо» и «Зенита», «Кубань» в зоне вылета и другие события 5-го тура ФНЛ
О высокомерии Белорукова и мстительном Гасилине, возвращении Ребко, ужасной игре «Кубани» и «СКА-Хабаровска» и массовых требованиях болельщиков «Сибири» – в обзоре 5-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
02.08.2016 13:00
3
Первая победа Тихонова, «непрофессионалы» из «Луча» и бунт в «Шиннике». Чем запомнится 3-й тур ФНЛ
О нелогичной победе Андрея Тихонова, бесполезном владении мячом и атмосфере старой Англии в Тамбове – в обзоре 3-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
25.07.2016 17:00
6
«Динамо» попробует продать Кокорина, Габулова и Жиркова». С кем зимой расстанутся клубы РФПЛ
Агент «Prof-Sport Company» Олег Шигаев рассказал «Бомбардиру» о том, как клубы второй восьмерки Премьер-лиги будут вести сбя на трансферном рынке зимой.
23.12.2015 10:48
3
«Динамо» на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту
О конфликте Семина с фортуной, приезде представителей «Марселя» в Уфу, очаровывающем Веркаутерене и бьющем тревогу «Динамо» – в обзоре нижней части таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
06.12.2015 14:55
10
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 15-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор Александр Плеханов.
07.11.2015 11:50
7
ЦСКА - «Урал», «Кубань» - «Спартак», «Локомотив» - «Амкар» и другие матчи Кубка России
Команда Аленичева постарается отомстить «Кубани». Лидер из ПФЛ попробует совершить большую сенсацию. «Бомбардир» анонсирует игры Кубка России, обещающие подарить зрителям много всего интересного.
28.10.2015 15:00
5
Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ
Об очередном скандале на «Арене Химки», невероятной магии Бердыева, возможности прихода психолога в «Анжи» и преимуществе российской Премьер-Лиги над Серией А и Лигой 1 – в обзоре 13-го тура от «Бомбардира».
26.10.2015 23:33
6
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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