«Динамо» попробует продать Кокорина, Габулова и Жиркова». С кем зимой расстанутся клубы РФПЛ

Агент "Prof-Sport Company" Олег Шигаев рассказал "Бомбардиру" о том, как клубы второй восьмерки Премьер-лиги будут вести себя на трансферном рынке зимой.

"Рубин"

Пришло новое руководство, и теперь все будет строиться от того, кто дальше будет занимать должность главного тренера команды. Знаю, что договоренность уже почти была, но в последний момент все сорвалось. Возможно, что останется Чалый, но это пока неизвестно.

Также надо решить вопрос с теми футболистами, которые сидят на лавке и не получают игровой практики. Таких людей в "Рубине" многовато. Да, будут и приобретения, которые должны усилить конкуренцию. Валерий Чалый осенью немного поднял Казань в турнирной таблице. Тут не надо уже смотреть на результат в текущем сезоне, а лучше разобраться со всеми игроками, которые сейчас на контракте. Если брать по позициям, то усиление требуется почти во все линии. Нужен и центральный защитник, и крайний хавбек, да и хороший нападающий не помешал бы в пару к Девичу.

"Амкар"

Мне эта команда очень понравилась по первой части чемпионата России. Да, они являются середняками, но потрепали нервы грандам. Обыграли, например, ЦСКА. Никому с "Амкаром" не будет легко, хорошо видна тренерская рука Гаджи Гаджиева и тренерского штаба. Любому специалисту хотелось бы усиления состава, и, как мне кажется, "Амкар" какие-то приобретения зимой обязательно сделает. Им нужен нападающий, вероятно, присмотрятся и к центральному защитнику, а также неплохо было бы взять исполнителя в центр поля. Плюс надо отталкиваться от того, что кто-то может уйти из Перми.

"Динамо"

Клуб идет в пяти очках от зоны вылета, но болельщики пока не проявляют активного недовольства, как, к примеру, это происходит в "Спартаке". Надо дать сейчас какое-то время главному тренеру Андрею Кобелеву, может, что-то и получится. "Динамо" хочет расчистить зарплатную ведомость и планирует продать Габулова, Жиркова, Кокорина, Денисова, Бюттнера и Самба. Ни для кого это не секрет. Для команды с такой политикой они обходятся недешево.

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Думаю, им подыщут новые команды зимой, хоть это будет сделать не так-то легко, плюс взамен приобретут новых футболистов. Я не вижу проблему в том, что вышеперечисленные исполнители сменят обстановку. Замены, полагаю, этим игрокам будут, только вопрос – какого уровня. Да и молодым футболистам бело-голубых это все пойдет только на пользу. Дальнейшая судьба клуба? "Динамо" удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов.

"Крылья Советов"

Очень симпатичная команда. Во многом из-за главного тренера Франка Веркаутерена. "Крылья" со всеми бьются на равных, стараются по ходу матчей перестраиваться. Предполагаю, что самарский клуб зимой может потерять ряд ключевых игроков. Возможно, что во время трансферной кампании "Крылышки" подпишут трех-четырех новых футболистов. Драгуна, к примеру, клуб уже потерял, контракт у него заканчивается. Самаре нужен исполнитель на место Станислава, может, даже уже с кем-то договорились. Усиления? Нападающий не помешал был, крайний полузащитник, не исключаю, что и в обороне появятся новые фамилии. Плюс "Крылья" не против подписать еще одного голкипера с российским паспортом. У них там и так достаточно ребят на данной позиции, но они хотят еще. Уверен, что команда улучшит свое турнирное положение в весенней части сезона.

"Уфа"

Пришел новый тренер – Евгений Перевертайло. Знаю, что многие не слишком однозначно восприняли это решение клуба. До этого он руководил "Тосно" – клубом, который был в зоне вылета в ФНЛ. Но мое мнение, что он хороший специалист и поможет "Уфе" выбраться из турнирной ямы. Уже сейчас коллектив чуть приподнялся из подвала, сыграл вничью с "Зенитом". Клуб зимой ожидает усиление и довольно приличное.

Бюджет клуба позволяет проворачивать серьезные сделки. Думаю, "Уфа" сможет еще выше забраться в турнирной таблице. Вероятный уход Юрченко и Зинченко? На мой взгляд, потеря именно голкипера сейчас наиболее реальна. У ряда команд в чемпионате России есть проблемы с вратарями, так что интерес к персоне Давида сейчас будет весьма высоким. Зинченко же лучше остаться и доиграть текущий сезон. Не факт, что в новой команде молодой хавбек будет на ведущих ролях. Полагаю, что и в "Уфе" очень хотят его сохранить.

"Анжи"

Сейчас команда находится не на своем месте, что она и показывала в последних встречах осенней части сезона – одержаны победы над "Динамо" и "Локомотивом". Верю, что махачкалинцы избегут стыков, но им все равно будет непросто. Если говорить об игроках, то тут ситуация напоминает положение дел "Рубина" – будут расставаться с футболистами, которые осенью так и не заиграли. Ожидаю очень неплохого усиления, финансы позволяют. "Анжи" будет присматриваться к нападающим, полузащитникам, да и постарается укрепить оборону. Есть уже кое-какие наметки по ряду игроков, знаю, что переговоры активно ведутся.

"Кубань"

Деньги, как мы понимаем, руководство Краснодарского края все же нашло, а это значит, что команда, вероятно, останется в Премьер-лиге. Долги перед тренерским штабом и футболистами будут закрыты в ближайшее время, что позволит не потерять бесплатно ряд ключевых игроков, на которых можно будет заработать. Многим клубам очень интересны лидеры желто-зеленых. Не исключаю варианта, что кто-то останется до лета, а уже потом покинет Краснодар, хотя для большей выгоды лучше расставаться с ними сейчас.

Если говорить о внутренних ресурсах, то тут у "Кубани" не все плохо: Завезен, Якуба, Нурисов, Коновалов, Джамалутдинов, Каретник – перспективные футболисты. Они, между прочим, выбили из Кубка ярославский "Шинник". Поэтому у "Кубани" вряд ли будут приобретения. Пора обратить взор на молодежку.

"Мордовия"

Не знаю, чего от них ожидать. Весной будет очень напряженная борьба за спасение в РФПЛ. Шансы на сохранение прописки есть, но главный вопрос сейчас в том, продолжит ли работать Андрей Гордеев. По разным причинам у Андрея Львовича не получилось в Саранске, но вспомните его работу в "Сатурне", "Анжи" и "Сибири".

Просто сейчас надо отойти от любимой атакующей тактики и постараться остаться в Премьер-лиге. Ведь в городе строится стадион к ЧМ-2018, и команда в элите необходима. Да, финансирование в текущем сезоне несколько скромнее, чем было год назад. Вероятно, руководство клуба несколько переоценило свои силы, посчитав, что, отпустив ряд ключевых игроков, "Мордовия" сможет удержаться в высшем дивизионе. Мне кажется, если Гордеев уйдет из Саранска, то у команды при новом наставнике будет куда больше шансов остаться, чем при нынешнем тренерском штабе. Несомненно, Андрей Львович – хороший и умный специалист, но не во всех командах у хороших тренеров получается. Думаю, что из всех команд именно "Мордовии" будет тяжелее всего решить свою задачу на сезон. Наверное, Юрий Семин помог бы в этой ситуации.

Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ

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