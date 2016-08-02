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  • Война «Динамо» и «Зенита», «Кубань» в зоне вылета и другие события 5-го тура ФНЛ

Война «Динамо» и «Зенита», «Кубань» в зоне вылета и другие события 5-го тура ФНЛ

«Динамовцам надо отвечать жестко!». Как «Зенит-2» и «Динамо» воевали между собой

«Динамовцам надо отвечать жестко. Чтобы понимали: мы – не мальчики для битья!» – слова защитника «Зенита-2» Кирилла Костина обозначили бескомпромиссный настрой обеих команд. Матч двух лидеров ФНЛ ожидался с особым трепетом. Зрители ждали упорной борьбы, и они ее вдоволь получили.

Встреча началась с двух стычек Белорукова и Гасилина. «Белоруков задирал меня. Я же хотел доказать ему, что ни в чем ему не уступаю. Если Белоруков считает, что он чем-то лучше меня, это не так! Вышел на поле – играй, а не выясняй отношения!», – заочная ссора двух игроков продолжилась и по окончании матча. Динамовцы вышли на поле предельно «злыми», и именно они открыли счет в матче. Темников подал справа, и Фатос Бечирай прицельным кивком головы пробил мимо вратаря.

На 39-й минуте зенитовцы получили право на штрафной. Евгений Чернов зарядил в перекладину, а на отскочивший мяч побежали Алексей Гасилин и Белоруков. Защитник «Динамо» в разъяренном подкате пытался достать до снаряда, но до него чуть раньше добрался Гасилин – 1:1! За схваткой двух лидеров ФНЛ с трибуны наблюдал Данни – в этот вечер португалец горячо болел за «Зенит».

По итогам пятого тура его клуб по-прежнему делит первую строчку с динамовцами. Обе команды стабильно набирают очки. Но делают это по-разному: «Динамо» за счет класса, «Зенит-2» – немного других компонентов. «Наша игра далека от идеальной. Зато моя команда ужасно ненавидит проигрывать!», – отметил наставник питерцев Владислав Радимов.

Золотые полчаса Ребко. Как «Луч-Энергия» проиграла третий матч подряд

Алексей Ребко снова в деле! Экс-опорник «Спартака» был заявлен «Луч-Энергией», в составе которой поехал на матч в Ярославль. Первые полчаса стали лучшими для Ребко в этом году. «Наша игра строилась исключительно через него. С помощью Ребко нам удавалось плавно переходить из обороны в атаку и создавать остроту у ворот «Шинника», – заявил старший тренер «Луч-Энергии» Константин Емельянов. Именно экс-спартаковец начал затяжную атаку «Луча», завершившуюся хлестким ударом Ильи Михалева – 0:1.

31-я минута оказалась для Алексея роковой. Хавбек получил серьезную травму и покинул поле. Заменивший его Евгений Пономаренко оказался не ровней воспитаннику «Спартака». «После ухода Ребко в нашей игре пропала стройность. Мяч постоянно застревал в центре поля, из-за чего мы перешли на примитивные забросы. Короче говоря, все посыпалось», – тяжело вздыхая, заявил Емельянов. Еще в первом тайме центрфорвард «Шинника» Иван Подоляк сравнял счет. А затем свое слово сказал Эльдар Низамутдинов.

Переквалифицировавшийся в правого вингера, Эльдар дважды ассистировал Султонову и Лауку – 3:1! Последний праздновал гол эмоциональным сальто, а сам Низамутдинов упал на газон и едва не расплакался. Игроки «Шинника» по-прежнему «голодают», а стадион обещают закрыть для команды с 1 января. На этом фоне победа над «Лучом» выглядит местью всем недоброжелателям. И в первую очередь – руководству, тянущему «Шинник» в ПФЛ.

«Такие команды, как «Кубань», нужно додавливать!». Как «Тамбов» расстроился ничьей с краснодарцами

Совсем плохи дела «Кубани». После очередной ничьей (0:0) команду уже не воспринимают как борца за выход в РФПЛ. Ни болельщики, ни игроки других клубов. «Такие команды, как «Кубань», нужно додавливать. Где-то я недоработал, не реализовал хороший момент. Двоякое впечатление», – грустно заявил хавбек «Тамбова» Валерий Сорокин. Еще два месяца назад его команда играла во втором дивизионе, а «Кубань» – обыгрывала на выезде «Локо».

Теперь у краснодарцев ноль побед, два забитых гола и место в зоне вылета! В первых матчах Дана Петреску здорово разозлил голкипер Юрий Дюпин – на сей раз его не было даже в запасе. Сменивший его Дмитрий Стажила уверенно провел матч на «ноль», и Дан переключился на судей. «Трудно сказать, заслужили ли мы сегодня гол. Но пенальти – точно! Мяч попал в руку защитнику «Тамбова», судья должен был свистнуть!», – негодовал Петреску.

В следующем матче «Кубани» предстоит принять еще одно разочарование старта сезона – «СКА-Хабаровск». Защитник «желто-зеленых» Георгий Зотов знает, как добыть первую победу в ФНЛ. «Нам нужно наладить контроль мяча, начать реализовывать моменты и забить быстрый гол», – поделился Зотов рецептом с журналистами.

«Нет, я не упрямый осел». Как один из фаворитов ФНЛ превратился в главного аутсайдера

В «СКА-Хабаровске» стабилизировалось финансовое положение, появились новые игроки и тренерский штаб. Своеобразный подарок к старту ФНЛ хабаровчанам сделал и жребий: в трех стартовых турах «СКА» играл с командами, вышедшими из ПФЛ. Но после пяти туров положение «СКА-Хабаровска» еще хуже, чем у «Кубани». Команда опустилась на последнее место!

Местные журналисты начинают поговаривать о возможной отставке Александра Григоряна. Тренер, однако, сдаваться не собирается. «Можно сдаться внутренне, но у меня нет такого ощущения. Я не собираюсь уходить не потому, что я упрямый как осел, а потому что реально смотрю на вещи. Ни в одном из матчей мы не уступили сопернику по качеству футбола», – заявил Григорян. В матче с «Мордовией» хабаровчане временами прижимали соперника к воротам. А форвард Антон Кобялко даже поразил ворота Ильи Чебану. Вот только гол этот случился на 85-й минуте – к тому времени саранчане вели 3:0.

Матч «Кубань» – «СКА-Хабаровск» станет центральным в шестом туре. Проигравший разозлит своих болельщиков до предела!

Почему болельщики «Сибири» требуют не затягивать с увольнением Перевертайло

Еще одним претендентом на отставку считается рулевой «Сибири» Евгений Перевертайло. Гостевой матч с «Химками» проходил с полным преимуществом «красно-черных». Игорь Чернышов, Николай Тюнин и Сергей Кирсанов выходили на ударные позиции, но забил в итоге Михаил Петрусев. До победы оставалось 25 минут. Казалось, ничто уже не может помешать химчанам одержать долгожданную победу.

Последняя атака «Сибири» завершилась ничем, как вдруг Ян Казаев спотыкается о мяч. Игрок «Сибири» спешно делает еще один навес, и защитник «Химок» нервно играет рукой в своей штрафной. Череда нелепостей привела к 11-метровому, не без труда реализованному Никитой Безлихотновым – 1:1! «Химки» во второй раз в сезоне теряют три очка в добавленное время.

«Я понимаю расстройство химчан. Но было бы нечестно, если бы мы сегодня проиграли. Мы хорошо играли и не заслуживали уехать отсюда ни с чем», – заявил Евгений Перевертайло. Ультрас «Сибири» ответили ему нарастающими призывами об отставке. Решающими для Перевертайло станут ближайшие матчи. Следующими соперниками «Сибири» станут «Нефтехимик», «Мордовия», «Кубань» и «Факел». Болельщики уже готовятся к самому худшему.

Результаты 5-го тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Мордовия» – 1:3

«Зенит-2» – «Динамо» – 1:1

«Химки» – «Сибирь» – 1:1

«Спартак» Нч – «Тюмень» – 1:1

«Тамбов» – «Кубань» – 0:0

«Тосно» – «Факел» – 3:1

«Волгарь» – «Енисей» – 0:0

«Шинник» – «Луч-Энергия» – 3:1

«Балтика» – «Нефтехимик» – 0:0

«Спартак-2» – «Сокол» – 3:2

Цифры:

0 побед в активе «СКА-Хабаровска». Хуже старт был только в прошлом чемпионате и в сезоне-2010, при Александре Горбачеве и Сергее Горлуковиче соответственно.

1 раз за всю историю «Енисей» обыграл «Волгарь». Это историческое событие случилось 26 марта 2012 года (2:1). Дублем тогда отметился нынешний форвард «Нефтехимика» Вячеслав Чадов.

2 года действует срок контракта «Кубани» с Даном Петреску. В случае увольнения краснодарцы при любых обстоятельствах обязаны выплатить румыну зарплату за весь срок.

3 пенальти пробил в первых пяти матчах «Тосно». Все они были реализованы. Дважды отличился Антон Заболотный, еще раз – Александр Кутьин.

6 матчей из 10 в этом туре завершились вничью. Победить сумели лишь «Мордовия», «Тосно», «Шинник» и «Спартак-2».

8 матчей подряд «Шинник» не проигрывает «Луч-Энергии». На данный момент дальневосточники – самые удобные соперники «черно-синих» в ФНЛ.

9 голевых моментов потребовалось нападающему «Динамо» Фатосу Бечираю, чтобы забить свой первый гол в ФНЛ!

487 минут подряд не пропускает в домашних матчах голкипер «Нефтехимика» Александр Самохвалов. В следующие выходные у Самохвалова будут все шансы увеличить серию до круглой отметки. В Нижнекамск пожалует одна из худших команд ФНЛ – «Сибирь».

820 минут длится голевая «засуха» лучшего бомбардира прошлой ФНЛ Хасана Мамтова. В последний раз форвард «Тюмени» забивал в ворота «Енисея» 2 мая.

Россия. ФНЛ Россия Динамо Зенит-2 Луч Шинник Кубань (ЛФЛ) Тамбов СКА-Хабаровск Мордовия Cибирь Химки Ребко Алексей Белоруков Дмитрий Гасилин Алексей Перевертайло Евгений Григорян Александр Петреску Дан
Комментарии (3)
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kurskih
1470144137
Хоть обминусуйтесь, но Динамо не выйдет в РФПЛ в этом сезоне, раз не осилила Зенит-2
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Maxim Nik
1470152436
Тамбов молодцы. Хотя если бы пару моментов реализовали было бы 2-0.
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BAIv
1470200424
кубань молодцы умеют не выигрывать
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