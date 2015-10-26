Промес вытаскивает «Спартак», а «Ростов» рвется в Европу. Каким был 13-й тур РФПЛ

<p><em>Об очередном скандале на «Арене Химки», невероятной магии Бердыева, возможности прихода психолога в «Анжи» и преимуществе российской Премьер-Лиги над Серией А и Лигой 1 – в обзоре 13-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч тура. "Динамо" - "Спартак"</strong></span></p> <p>«Мы создаем в «Динамо» не просто команду - целую семью» - заявил перед одним из последних матчей наставник команды Андрей Кобелев. Единство и сплоченность – только этими качествами можно прикрыть недостаток опыта и мастерства. Кадровый голод привел «Динамо» к ужасающим результатам. Осенью команда не одержала ни одной победы, и это обстоятельство вынудило руководство бело-голубых сдаться. «На этот сезон никаких целей мы уже не ставим» - с долей обреченности заявил председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов. Бело-голубые мечтали прервать безвыигрышную серию в игре со «Спартаком». Только победа позволяла «Динамо» вновь посмотреть на еврокубковые места со слабой, но надеждой.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8055647" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Увы, болельщики «Динамо» снова покидали «Арену Химки» с пасмурным настроением. Динамовцы дважды выходили вперед в счете после голов Кокорина и Погребняка, но почти тут же спартаковцы отвечали своими забитыми мячами. А когда до окончания матча оставались считанные секунды, молодое дарование «Спартака» Денис Давыдов исполнил ласковый черпачок на Промеса, чей удар от штанги принес гостям победу – 2:3. «Чтобы обыграть «Спартак», нужны соответствующие навыки» - рецензировал форвард «Динамо» Павел Погребняк. Эти навыки «Динамо» обретет уже в следующем году.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446461" target="_blank">«Битва насмерть». Как «Спартак» и «Динамо» превратили «Арену Химки» в кипящий котел</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персона тура. Евгений Перевертайло</strong></span></p> <p>18 мая 2014-го года стало историческим днем для всех уфимцев. Их команда в переходных матчах разгромила «Томь» со счетом 5-1, обеспечив себе место в высшем дивизионе. «Мы в Премьер-лиге!» - со слезами на глазах произнес ведущий местного телевидения. Рядом с ним еле сдерживался от порывов счастья Игорь Колыванов. Тогда наставник «Уфы» еще не знал: победа над «Томью» станет для него последней на «Нефтянике».</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8052703" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>В следующий раз зрители будут рукоплескать своей команде 23 октября 2015-го, но Колыванова в «Уфе» уже не будет. Сменивший его Евгений Перевертайло пока не сумел внести в игру команды свои тренерские штрихи, что и показал матч с «Крыльями Советов». Но для победы над самарцами хватило и эмоциональной встряски. 1-0, и «Уфа» взлетает аж на 13-е место!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал тура. Пинок от ведущего «Динамо ТВ»</strong></span></p> <p>Работа службы безопасности стадиона «Арены Химки» кажется образцовой. У проходов в позе суровых охранников стоят стюарды, не разрешающие зрителям смотреть футбол с первого ряда. Фанатские трибуны ограждены непроходимой сеткой. Самих болельщиков периодически пугают объявлениями о видеонаблюдении, но на них это все равно не действует. Очередной громкий скандал на «Арене Химки» случился в перерыве матча «Динамо» - «Спартак». Болельщик красно-белых не самой опрятной внешности подбежал к фанатской трибуне динамовцев и принялся провоцировать их на нецензурную брань.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445891290_Спартач.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Стюадры и полиция бездействовали, и тогда роль спасителя ситуации взял на себя Дмитрий Дерунец. Телеведущий «Динамо ТВ» и «Спорт-FM» справедливо решил закончить соло спартаковского «болельщика» пинком, вот только в средствах Дерунец явно перебрал. Журналист вмиг стал любимцем динамовской торсиды, в то время как спартаковцы устроили на него настоящую охоту. Звонки от неизвестных номеров и СМС с угрозами расправы сыпятся на телефон Дерунца по сей день.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446468" target="_blank">10 эпичных фанатских забегов по футбольному полю</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок тура. Квинси Промес</strong></span></p> <p>С самых первых минут стало понятно, что голландец этим утром встал с той ноги. У Промеса получалось абсолютно все. Именно его дубль привел «Динамо» к очередному домашнему поражению. На словах Квинси был не столь куражист. «Зачем говорить – мои ноги уже все сказали» - скупо заявил Промес после матча. «Разговор» его ног с мячом – главное очарование РФПЛ этого сезона.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445891251_354208_1700x1100.jpg" style="width: 720px; height: 513px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Разочарование тура. «Анжи»</strong></span></p> <p>В футболе нет ничего сложнее, чем выбираться из психологической ямы. В первых турах «Анжи» показывал искрометный футбол. Команда до совершенства натренировала удары по штангам и перекладинам, вот только в ворота мяч посещать отказывается наотрез. Махачкалу покинул Семин, на его место официально заступил легенда клуба Руслан Агаларов, но результата это пока не приносит. Показательное унижение в Питере продемонстрировало: футболисты «Анжи» нуждаются в мощной психологической поддержке. И в первую очередь – голкипер команды Сергей Песьяков: на его счету 7 пропущенных мячей за два тура!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Открытие тура. «Ростов»</strong></span></p> <p>Март 2003. После гола Исо Каньенды «Ростов» в гостях сенсационно обыгрывает ЦСКА и вырывается на вторую строчку. Донские болельщики устраивают настоящие народные гуляния, которые постепенно затихают. На дворе был всего лишь 5-й тур, и в дальнейшем «Ростов» скатился на родную 11-ю позицию. Нынешний «Ростов» так же стремительно ворвался в четверку лучших, но, похоже, на сей раз донская угроза куда более долгосрочная и основательная. Долгожданное поражение ростовчане должны были потерпеть в 13-м туре: в гости к себе их ждал «Локомотив».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445891164_Ростов.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Поражения не случилось. Не вышло даже ничьей! «Ростов» уверенно разобрался с железнодорожниками (0:2) и приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние трех очков. Когда-то Сослан Джанаев был неуверенным в себе вратарем, Борис Ротенберг беспощадно высмеивался фанатами «Динамо», а Александр Бухаров считался самым незабивным форвардом страны. В этом сезоне все они попали к Курбану Бердыеву. Тренеру «Ростова», обладающему совершенно невероятными тренерскими знаниями. Или магией?</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результативность тура. 22 гола</strong></span></p> <p>РФПЛ неожиданно приобрела статус одной из самых результативных лиг Европы! И это после скупого августа и умеренного сентября. Результативность матчей Премьер-лиги оказалась на одном уровне с Испанией и Англией, обошла Италию и Францию. Это при том, что в каждом из топ-чемпионатов играют 20 команд, в то время как российская Премьер-лига вмещает лишь 16. Нам есть чем гордиться!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445891595_Схема РФПЛ.jpg" style="width: 500px; height: 598px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Все результаты 13-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/81016" target="_blank">«Уфа» - «Крылья Советов»</a> - 1:0 (<a href="https:///video/387" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81014" target="_blank">«Урал» - «Амкар»</a> - 3:1 (<a href="https:///video/390" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81012" target="_blank">«Мордовия» - «Кубань»</a> - 1:1 (<a href="https:///video/391" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81010" target="_blank">«Зенит» - «Анжи» </a>- 5:1 (<a href="https:///video/393" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81013" target="_blank">«Динамо» - «Спартак»</a> - 2:3 (<a href="https:///video/402" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81017" target="_blank">«Краснодар» - «Рубин»</a> - 2:1 (<a href="https:///video/406" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81015" target="_blank">«Терек» - ЦСКА </a>– 0:0 (<a href="https:///video/412" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81011" target="_blank">«Локомотив» - «Ростов»</a> - 0:2 (<a href="https:///video/421" target="_blank">видео</a>)</strong></p>