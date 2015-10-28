ЦСКА - «Урал», «Кубань» - «Спартак», «Локомотив» - «Амкар» и другие матчи Кубка России

<p><em>Команда Аленичева постарается отомстить «Кубани». Лидер из ПФЛ попробует совершить большую сенсацию. «Бомбардир» анонсирует игры Кубка России, обещающие подарить зрителям много всего интересного. </em></p> <p><a href="https:///online/87878" target="_blank"><strong>«Уфа» - «СКА-Энергия»</strong></a></p> <p><em>28 октября 16:00</em></p> <p>«Уфа» уволила Колыванова и встрепенулась. Обыграны «Крылья Советов» в чемпионате, но теперь подопечным Перевертайло предстоит куда более сложное испытание. «СКА-Энергия» - аутсайдер чемпионата ФНЛ. Однако эта команда в предыдущем раунде выбила из кубкового соревнования казанский «Рубин». Здесь набирается опыта и получает игровую практику форвард ЦСКА Константин Базелюк. Пока он забивает преимущественно с пенальти, но матч с «Уфой» - прекрасный повод лишний раз напомнить о своих голевых талантах. Уфимской команде, кстати, тоже терять особенно нечего. Проход в следующий раунд будет являться лишь прекрасным дополнением к успешному сезону, если таковой у команды получится. Вывеска у этой игры не самая примечательная, но матч может всех удивить.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-9-50-27-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///online/87871" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Тосно»</strong></a></p> <p><em>28 октября 19:00</em></p> <p>Еще по ходу прошлого сезона можно было с уверенностью сказать, что встреча этих команд получится упорной. «Тосно» вовсю боролся за выход в Премьер-лигу, показывая интересный атакующий футбол. Но сейчас ситуация совершенно иная. Вряд ли Андре Виллаш-Боаш выставит в этом матче свой самый сильный вариант состава, однако даже такое обстоятельство не должно помешать «Зениту» одержать легкую победу. В один момент «Тосно» превратился в аутсайдера ФНЛ, а сейчас вообще стоит на вылет из турнира. Для «Зенита» предстоящая игра – возможность проверить резервы и глубину состава, предоставив практику резервным футболистам. Лишний шанс может получить и потерявший место в основе Юрий Лодыгин, которому необходимо искать любые способы реабилитироваться за свою неудачную игру.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-01-44-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///online/87876" target="_blank"><strong>«Терек» - «Химки»</strong></a></p> <p><em>28 октября 19:00 </em></p> <p>Грозненская команда неплохо подготовилась к воскресному матчу с ЦСКА, не позволив лидеру чемпионата даже забить гол. Но кубковая встреча с «Химками» только на первый взгляд выглядит легкой. Команда Вадима Хафизова неплохо выступает в ПФЛ, занимая первое место в зоне Запад. Хафизов привил своей команде атакующий футбол, что вылилось сразу в 31 забитый мяч. Единственный матч, в котором «Химки» не сумели распечатать ворота соперника, случился еще в начале первого круга, когда коллектив разошелся миром с владимирским «Торпедо». «Терек» в ответ на это может похвастаться лишь одним поражением в Премьер-лиге. Коллектив Рахимова является в предстоящей встрече фаворитом, но непредсказуемый характер матча подкупает. Нас вполне может ждать сенсация!</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-07-14-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///online/87877" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Урал»</strong></a></p> <p><em>28 октября 19:30 </em></p> <p>Московский ЦСКА еще не проигрывал в чемпионате страны. Команда Леонида Слуцкого с большим преимуществом лидирует в Премьер-лиге, но останавливаться на этом не намерена. Победа в Кубке России – пусть и не приоритетная задача для ЦСКА, но сезон от ее выполнения станет только краше. Очередной шанс проявить себя могут получить Кирилл Панченко и Александр Головин. А что же «Урал»? Мы все помним, когда несколько туров назад, уральцы едва не отобрали у армейской команды очки в национальном первенстве. Наверняка екатеринбургский коллектив захочет лишний раз показать ЦСКА свое мастерство. А мы сможем полюбоваться на яркую и красивую игру в футбол со множеством забитых мячей. Уж этого в матчах между этими командами всегда предостаточно.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-13-10-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><img alt="" src="/images/upload/1446029419__I2V6003.JPG" style="height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/87872" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Спартак»</strong></a></p> <p><em>28 октября 20:30</em></p> <p>Прошло не так много времени с того момента, когда команда Сергея Ташуева неожиданно уверенно обыграла «Спартак». У москвичей дела после той встречи ладятся не особо. Коллектив Аленичева чередует хорошие игры с провальными, не особенно надеясь зацепиться за Лигу чемпионов. Но пришло время мести. Тем более что «Кубань» тоже находится не в лучшей форме, лишь на два очка оторвавшись от прямого вылета в ФНЛ. В этой встрече необходимо ждать появления на поле юного дарования москвичей Дениса Давыдова. Спартаковец неплохо проявил себя в матче против «Динамо», а теперь явно настроен получить еще один шанс. «Русский Месси» выходит на охоту!</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-19-25-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///online/87873" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Динамо»</strong></a></p> <p><em>29 октября 18:00</em></p> <p>«Крылья» в матче с «Динамо» вполне могут рассчитывать на проход в четвертьфинал. Да, динамовцы сейчас находятся не в той форме и психологическом состоянии, чтобы пытаться строить планы на Кубок России. Поражение в матче со «Спартаком» едва ли улучшило настроение подопечных Кобелева. Молодежь сейчас находится в подавленном состоянии, опытные футболисты только пытаются найти себя. Владимир Габулов не выручает, а Павел Погребняк хоть и забил первый гол в составе «Динамо», но еще слишком далек от оптимальных кондиций. В чемпионате эти команды расписали скучную ничью (0:0), но здесь рискнем предсказать более результативное развитие событий.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-31-41-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///online/87874" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Амкар»</strong></a></p> <p><em>29 октября 19:00</em></p> <p>Коллектив Черевченко проводит великолепный сезон и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Хорошо все у команды и в Европе, однако в последнее время для «Локомотива» все чаще звучат тревожные звоночки. Сначала была встреча с «Рубином», где клуб неожиданно уступил удручающе начавшему сезон сопернику. А в последнем туре Премьер-лиги «Локомотив» неожиданно проиграл «Ростову», оставив своей игрой множество вопросов. В матче против «Амкара», пока выступающего на своем привычном среднем уровне, «Локомотив» должен реабилитироваться и снова показать свою лучшую игру. Поражения в чемпионате всегда можно отыграть в следующих играх, но любая осечка в Кубке России может стать фатальной. </p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-29-37-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div> <p><a href="https:///online/87875" target="_blank"><strong>«Краснодар» - «Анжи» </strong></a></p> <p><em>29 октября 19:00</em></p> <p>Большая битва состоится в Краснодаре, где местной команде предстоит серьезное испытание. Вас не должно вводить в заблуждение то, что «Анжи» неудачно выступает в РФПЛ. Кубок России – другое соревнование, где решающим становится абсолютно каждый матч. Махачкалинцы способны настроиться на битву. Пока сложно оценить, как сказалась на футболистах «Анжи» смена главного тренера. Под руководством Руслана Агаларова «Анжи» неудачно съездил в Санкт-Петербург, где «Зенит» не оставил сопернику ни единого шанса. Именно кубковая встреча с «Краснодаром» даст ответы на многие вопросы. Краснодарской команде при этом тоже важно победить. Перспективы коллектива Кононова в РФПЛ оставляют желать лучшего, поэтому «Краснодару» вполне можно сосредоточиться на кубковых соревнованиях.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="3ebad729-0054-4a7b-91a8-38224a7356a0" data-game="/alexandrp10/10-27-2015-10-27-36-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>