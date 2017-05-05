Вадим Хафизов
Тренер
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Феликсович
|Фамилия
|Хафизов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 февраля 1970
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Феликсович
|Фамилия
|Хафизов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 февраля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит-Ижевск
|15
|5
|5
|5
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Торпедо Миасс
|1 : 1
|Зенит-Ижевск
|30.07.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 4
|Новосибирск
|10.08.2022
|Иртыш
|0 : 2
|Зенит-Ижевск
|13.08.2022
|Динамо
|1 : 4
|Зенит-Ижевск
|21.08.2022
|Зенит-Ижевск
|1 : 1
|Тюмень
|27.08.2022
|Челябинск
|3 : 2
|Зенит-Ижевск
|03.09.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 1
|Урал-2
|10.09.2022
|Оренбург-2
|3 : 1
|Зенит-Ижевск
|18.09.2022
|Зенит-Ижевск
|1 : 1
|Амкар-Пермь
|25.09.2022
|Носта
|0 : 2
|Зенит-Ижевск
|01.10.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 0
|Химик-Август
|09.10.2022
|Химик-Август
|1 : 0
|Зенит-Ижевск
|16.10.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 2
|Носта
|23.10.2022
|Амкар-Пермь
|2 : 1
|Зенит-Ижевск
|30.10.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 2
|Оренбург-2