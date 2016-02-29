Хафизов рассказал о сборах «Химок» в Крыму

Главный тренер "Химок" Вадим Хафизов рассказал о том, как проходят крымские сборы его команды.

– Поездки в Крым на сборы – это от нехватки денег или от большого патриотизма?

– Лично я в Крыму на сборах впервые. Но, положа руку на сердце, кто только в Турцию не ездил, а ведь это тоже скрытый вывоз капитала. Вот есть люди в Крыму, которые сделали возможным приезжать. Да, есть некоторые проблемы, но сам факт. В Сочи можно устраивать сборы. Появились поля искусственные, условия для смены полей. Турция в свое время это просчитала намного быстрее. Но мы туда прилетали и продолжали играть друг с другом.

– А какие пока проблемы в Крыму?

– Качество натуральных полей пока не лучшее. Их должно быть больше, потому что газон более ранимый. Возможно, еще тренажерные залы более высокого качества. Какие-то восстановительные объекты. Но главные проблемы пока от погоды – ветер очень мешает. А еда и быт очень хорошего уровня.

– Болельщики и пресса в основном следят за РФПЛ. Немного - за ФНЛ. Третья по счету лига в полной тьме. И это отличный вариант для проведения огромного количества "договорняков", согласны?

– Я не считаю, что в ПФЛ таких случаев больше, чем в других лигах. Там, где есть большие деньги, есть и соблазны. Я работал и в ФНЛ, и в ПФЛ. Прямых предложений не было, но делались намеки. Но у меня позиция такая, что если на этот путь стать, то потом уйти будет сложно. Вот моего коллегу из "Тюмени" (Константина Галкина. – Ред.) обвинили в сдаче матча. После таких обвинений очень сложно дальше находить контакт с руководством и футболистами. Если есть доказательная база – не вопрос. Но… Я не говорю, было или не было. Это уже вышло наружу, и надо это чем-то подкреплять. Иначе можно просто прилепить на человека бирку, от которой ему будет очень тяжело избавиться.