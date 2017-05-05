Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов стал лучшим тренером ФНЛ в апреле

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов стал лучшим тренером ФНЛ прошедшего месяца. В апреле красноярская команда смогла сделать скачок с восьмого на пятое место в турнирной таблице, одержав пять побед и сыграв вничью с «Химками».

    Голосование проходило среди болельщиков на официальном сайте лиги. Тихонов набрал 40,7% голосов, значительно опередив ближайшего преследователя. Второе место занял главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов – 16,8%. На третьем Андрей Талалаев, возглавляющий «Тамбов» (9,7%).

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2017 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 мая 2017, 12:38

      Рад что все хорошо у него!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11