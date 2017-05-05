Тихонов стал лучшим тренером ФНЛ в апреле

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов стал лучшим тренером ФНЛ прошедшего месяца. В апреле красноярская команда смогла сделать скачок с восьмого на пятое место в турнирной таблице, одержав пять побед и сыграв вничью с «Химками».

Голосование проходило среди болельщиков на официальном сайте лиги. Тихонов набрал 40,7% голосов, значительно опередив ближайшего преследователя. Второе место занял главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов – 16,8%. На третьем Андрей Талалаев, возглавляющий «Тамбов» (9,7%).