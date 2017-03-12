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    Главный тренер «Сокола»: «Мы изгои, чтобы нас так судили? Куда идет наш футбол? Стыдно»

    Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после матча 26-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (1:1) выразил недовольство работой арбитров на данной встрече. По словам специалиста, пенальти, назначенный в ворота саратовского клуба и спасший соперника от поражения, был назначен ошибочно.

    – Пенальти не было?

    – Вы видели этот момент? У вас есть своя позиция?

    – На мой взгляд, 11-метровый выдуман.

    – А мне просто стыдно. Понятно, что у нас финансовые проблемы, но давайте тогда расставим команды по местам в соответствие с их бюджетами. Ладно бы, хозяевами забили сами или после нашей ошибки. Прилетели за шесть часов до матча, ребята проявили самоотдачу – и такое… Куда идет наш футбол? В первом матче нам забили первый мяч с нарушением, здесь отобрали два очка. Мы что изгои, чтобы нас так судили? Это уже тенденция. Руководители судейского корпуса меняются, а все остается на том же уровне.

    После данного результата «Сокол» набрал 28 очков, однако остался в зоне вылета турнирной таблицы ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2017 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 марта 2017, 20:19

      за каждую ошибку по пальцу рубить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2017, 07:03

      Профессионализм в России, падает во всех сферах деятельности., увы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 марта 2017, 14:15

      Порядочных и объективных Судей нет и не было. В любой сфере

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 марта 2017, 13:51

      А где сейчас нормально судят?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      nik33 12 марта 2017, 13:25

      да как можно так судить?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 12 марта 2017, 13:11

      сволочи

      1
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