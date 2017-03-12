Главный тренер «Сокола»: «Мы изгои, чтобы нас так судили? Куда идет наш футбол? Стыдно»

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после матча 26-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (1:1) выразил недовольство работой арбитров на данной встрече. По словам специалиста, пенальти, назначенный в ворота саратовского клуба и спасший соперника от поражения, был назначен ошибочно.

– Пенальти не было?

– Вы видели этот момент? У вас есть своя позиция?

– На мой взгляд, 11-метровый выдуман.

– А мне просто стыдно. Понятно, что у нас финансовые проблемы, но давайте тогда расставим команды по местам в соответствие с их бюджетами. Ладно бы, хозяевами забили сами или после нашей ошибки. Прилетели за шесть часов до матча, ребята проявили самоотдачу – и такое… Куда идет наш футбол? В первом матче нам забили первый мяч с нарушением, здесь отобрали два очка. Мы что изгои, чтобы нас так судили? Это уже тенденция. Руководители судейского корпуса меняются, а все остается на том же уровне.

После данного результата «Сокол» набрал 28 очков, однако остался в зоне вылета турнирной таблицы ФНЛ.