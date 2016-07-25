Первая победа Тихонова, «непрофессионалы» из «Луча» и бунт в «Шиннике». Чем запомнится 3-й тур ФНЛ

«Балтика» играла лучше нас». Какой получилась первая победа Тихонова в ФНЛ

Первая победа Андрея Тихонова в ФНЛ заставила себя подождать. Более того, случилась она не в Красноярске, а в городе, где «Енисей» регулярно бывает битым. За всю свою историю «Енисей» выиграл в Калининграде лишь однажды. В этот раз все также шло своим чередом. «Балтика играла лучше нас. Но не всегда побеждает сильнейший», – честно признался Тихонов.

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Его команда победила. Победила благодаря промахнувшемуся по мячу Кириллу Марущаку и умению Алексея Исаева поражать пустые ворота. Местным журналистам первая победа Тихонова вскружила голову настолько, что один из них задал вопрос о возможном выходе «Енисея» в РФПЛ. «Такие задачи ставят «Динамо», «Тосно». Я же набрал команду за 10 дней до старта», – в очередной раз приземлил мечтателей Тихонов.

Трудностей не миновать. С точки зрения сыгранности «Енисей» смотрится очень сыро. И работа принципа «Step by Step» в данном случае неизбежна. Только придерживаясь данного курса, красноярцы через несколько лет смогут замахнуться на РФПЛ. За основу сгодится модель «Факела».

Как футболисты «Луч-Энергии» стали «непрофессионалами»

«Такого позора я давно не видел! Просто бред какой-то, а не игра», – был вне себя от ярости болельщик «Луч-Энергии». Матч с «Факелом» он забудет нескоро. Под накрапывающий осенний дождь «тигры» весь второй тайм играли в большинстве. Все притихли в ожидании ожесточенного навала. А дождались выхода хавбека «Факела» Андрея Мурнина один на один – 0:2!

«Луч-Энергия» потерпела первое поражение в этом сезоне. Как только в конференц-зал вошел Сергей Передня, стало понятно: команде сегодня не поздоровится. «Первый тайм вообще провалили...» – вздыхая, сказал наставник «Луча». – «На бумаге писали, кто кого держит. Тренировали. Вышли и сразу же пропускаем со стандарта. Сегодня профессионалами выглядели четыре-пять футболистов, остальные вышли поиграться».

Журналисты ожидали от Павла Гусева слов утешения. Но его размышления об игре дополнительно пристыдили группу игроков «Луча». «Мы выиграли абсолютно заслуженно. Соперник не создал практически ни одного момента. Мы же вдесятером могли довести счет до 0:4!», – победно констатировал наставник «Факела». Его команда вышла в единоличные лидеры ФНЛ, а Воронеж уже вовсю требует Премьер-лигу.

«Мне больно до слез. Больше не могу молчать!». Что происходит в «Шиннике»

Настоящий скандал разразился в футбольном клубе «Шинник». Ярославцы не первый год мечтают о возвращении в Премьер-лигу. И вот их мечту раздавило громкое интервью Александра Малышева. «Мне больно до слез. Больше не могу молчать! Почти все работники офиса написали заявления об уходе. В клубе нам пять месяцев не платят зарплату, а на выезд мы ездим на таких тесных вонючих автобусах, что жутко устаем еще до игры. Мне больно смотреть на то, как футбол в Ярославле умирает», – заявил голкипер «Шинника».

Интервью вызвало большой резонанс. «Мы неимоверными усилиями уговорили заявить «Шинник» в ФНЛ. Учитывая то, как поступает клуб, возможно, нам не стоило этого делать», – со специальным заявлением в защиту футболистов уже выступил глава профсоюза футболистов Александр Зотов. А ФНЛ уже продумывает возможные санкции в отношении злостных неплательщиков. Вплоть до снятия очков с «Шинника».

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Ярославских чиновников эта перспектива испугала не на шутку. «Мы ведем переговоры с компаниями, которые готовы стать нашими спонсорами. В ближайшее время ситуация в «Шиннике» должна стабилизироваться», – заявил руководитель агента по физической культуре и спорту Ярославля Сергей Карпов. Александр Малышев и игроки «Шинника» его словам не поверили. По их мнению, чиновники в очередной раз цинично пропиарились за счет клуба.

На этом фоне очередное поражение от «Волгаря» вышло на редкость будничным. Находящиеся на подъеме астраханцы забили гол в середине первого тайма, а в концовке с пенальти удвоили преимущество. Игроки «Шинника» имели моменты: в частности, в первом тайме Низамутдинов и Земсков выбегали два в одного. Увы, в последние пять месяцев они слишком голодные и уставшие, даже для реализации таких шансов.

«Нет слов!». Как владеть мячом больше других команд ФНЛ и оказаться на дне

Матч с «Соколом» нальчикский «Спартак» начал весьма уверенно. Одна из самых играющих команд ФНЛ на 21-й минуте соорудила комбинацию в свойственной ей манере. Астемир Соблиров, сыграв в стенку с партнером, отправил во фланговый прорыв Гугуева, который сделал результативный навес на Хасана Ахриева. Уроженец Ингушетии открылся на дальнем углу штрафной и слету вбил мяч в сетку «Сокола» – 1:0.

«Спартак» продолжал атаковать острее. Форварды нальчан упускали моменты, словно продолжая прошлый матч с «Факелом». На сей раз фортуна не должна была их покарать – уж слишком примитивными были атаки «Сокола». Но вот пошла 94-я минута матча. Последний заброс вперед, мяч застрял в районе 11-метровой отметки «Спартака». Один из защитников на пару мгновений задержал мяч в ногах, и этого оказалось достаточно для того, чтобы судья дал «свободный». Разбег форварда «Сокола» Виталия Галыша, удар – и «Спартак» упускает заслуженную победу.

«Гол в наши ворота... Таких курьезов на моей памяти не было очень давно! Кто там мяч ногами зажал, кто задержал... Нет слов!» – пожимал плечами наставник «Спартака» Хасанби Биджиев. Его команда имеет лучший процент владения мячом в ФНЛ. Его игроки – Астемир Соблиров, Хасан Ахриев, Альберт Богатырев и Магомед Гугуев – уже стали объектом слежки команд РФПЛ. Но в итоге – два очка и место рядом с зоной вылета.

«Тамбовские болельщики просто супер!». Как «Тамбов» и «Сибирь» сыграли лучший матч ФНЛ

«Мне очень понравились тамбовские болельщики, они просто супер! В такой атмосфере приятно играть и сопернику, то есть нам. Зрители ведут себя непривычно корректно и культурно. Удачи «Тамбову!» – расплылся в улыбке Евгений Перевертайло. Только что его «Сибирь» упустила ничью на последних секундах. Но не оценить такую атмосферу на трибунах было невозможно.

Стадион «Спартак» сильно выделяется на фоне других стандартизированных арен ФНЛ. Встроенные в арену кирпичный домик; максимальная близость болельщиков к игрокам и атмосфера уважения к своим и соперникам. Все это создает ощущение, будто вы смотрите матч английского Чемпионшипа. А то, что показали «Тамбов» и «Сибирь», не затерялось бы в иных турах АПЛ.

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92 минута, счет 2:1 в пользу «Тамбова». Сибиряки пошли в последнюю атаку, и Максим Вотинов, ко всеобщему разочарованию, замкнул навес с левого фланга – 2:2. Но тамбовчане нашли в себе силы на последний рывок. Сергей Шевчук успел прострелить до финального свистка, и Денис Дорожкин после грубой ошибки вратаря Цыгана отправил победный мяч в ворота «Сибири» – 3:2! Теперь Тамбов думает и беседует только о футболе. Город объединен общей идеей. И это здорово!

Цифры:

1 очко в последних пяти гостевых матчах набрала «Сибирь». Разница мячей в этих встречах: 3:12.

3 подряд домашние встречи предстоит провести «Шиннику» в следующих турах. Соперниками ярославцев станут «Спартак-Нальчик», «Луч-Энергия» и «Спартак-2».

5 матчей подряд не может выиграть наставник «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в ФНЛ.

6 встреч подряд не может забить «Мордовия». Разница мячей в этих играх просто катастрофическая: 0:13.

8 матчей подряд на своем поле не проигрывает «Зенит-2». Пять раз питерцы одержали победы, еще трижды сыграли вничью.

21 год подряд «Факел» не мог забить на поле «Луч-Энергии». С тех пор команды сыграли между собой во Владивостоке пять раз. И дважды матчи заканчивались со счетом 0:0.

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332 минуты длится «сухая» серия голкипера «Спартака-2» Михаила Филиппова. На данный момент он остается единственным вратарем, не пропустившим в текущем розыгрыше ФНЛ.

Результаты 3 тура ФНЛ:

«Луч-Энергия» – «Факел» – 0:2

«СКА-Хабаровск» – «Химки» – 1:1

«Балтика» – «Енисей» – 0:1

«Спартак» Нч – «Сокол» – 1:1

«Волгарь» – «Шинник» – 2:0

«Спартак-2» – «Кубань» – 1:0

«Тосно» – «Мордовия» – 1:0

«Тамбов» – «Сибирь» – 3:2

«Динамо» – «Нефтехимик» – 3:1

«Зенит-2» – «Тюмень» – 1:0

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